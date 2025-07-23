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紙風車挑戰大型機械道具 燈怪國王打噴嚏活靈活現

中央社／ 台北23日電

紙風車劇團「燈怪」19日首演，大型機械道具燈燈國王感冒打噴嚏，動作與煙霧搭配音效齊發，引起現場孩子們驚呼共感。團長任建誠說，這是紙風車的夢想，而且會一直嘗試下去。

比起上一檔製作「雨馬」，紙風車劇團客家親子音樂劇「燈怪」挑戰大型機械裝置再進化，整體造型純手工打造，高8公尺、長10公尺，燈光迴路80多組，控制線長200公尺，約1.2萬顆LED燈展現繽紛效果。任建誠說，劇團一次次研發嘗試，希望透過不斷自我突破，讓台灣孩子不出國也能看世界。

任建誠表示，燈燈國王除了可移動，頭會轉、眼會眨、嘴會動外，振翅時更加閃亮。任建誠解密，燈燈國王由4人控制，開車有駕駛與副駕駛，頭部上方有一人控制眼球和頭部轉動，車尾也有控制人員，「轉頭時要搭配眨眼、張嘴，腳的擺動要搭配走路速度，這些動作都靠一整團技術人員的配合。」

任建誠接受中央社專訪表示，不管是前期機械研發、辛苦的雕刻師傅、彩繪和機械人員，到最後戲劇編導和劇組演員，「所有的努力，都是希望為孩子打造一個童年時曾經在台灣追逐機械巨怪的驚奇體驗。」

紙風車劇團創辦人李永豐的藍圖，就是希望台灣能有法國南特機械島般的大型道具城，住著鳥獸等動力偶，裡面有大尺度卻充滿藝術創意的裝置，融合機械工藝，刺激孩子們的想像力。紙風車從巨型媽祖做到格列佛人體藝術探索館，從雨馬到燈怪，只要有機會，紙風車就會持續突破限制，朝夢想前進。

為了讓動作和表情更豐富，任建誠不諱言這次的困難度和挑戰度很高，一開始原本希望尾巴也可移動，但最後在美學考量上，希望造型更加簡潔純粹，不要出現輔助的劇場黑衣人而放棄，「在台灣大型移動道具幾乎沒有劇團在研發，但這是紙風車的夢想，紙風車會永遠走在創新實驗的路上。」

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