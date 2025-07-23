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中藥針灸被迫二選一？ 健保署：違規收費將開罰

中央社／ 台北23日電

醫界人士指有患者領中藥、針灸健保負擔強迫二選一。健保署澄清，中藥與針灸本可同時申報健保，民眾被不當收費可提出申訴，若院所自立名目收費屬實將開罰。

健保早期限制中醫「中藥」與「針灸」只能擇一給付，但自民國98年起，開放可同時申報中藥與針灸費用。健保署醫務管理組專委陳依婕重申，在健保的基礎項目中，無論是中醫的藥費還是針灸、傷科治療，支付標準並無規定不能同時申請健保給付。

如今卻傳出醫療院所強迫病人二擇一使用健保，另一項必須自費。不便具名醫界人士告訴中央社記者，這種做法不合理，更是不當得利；中藥與針灸常是一體治療，民眾只能二選一已違背健保原意，對經濟弱勢者而言，每次新台幣500至1000元自費金額，都是沉重負擔。

不僅診所，連公立醫院、衛福部立醫院體系都被點名有類似情況。某公立醫院人士指出，因中醫看診時間長、每天能看的診量與西醫相較相當有限，因此確實聽聞有不少醫院與診所，遇到患者有要求針灸、中藥都要開的時候，就會選其中較便宜的，讓患者自費。

陳依婕提醒，如果民眾發現自己的收據上顯示健保已有給付，但仍被要求支付高額費用，可以檢附收據，向所在地的健保分區業務單位提出申訴。經查證屬實，若醫療院所有自行增設收費項目，將依據「健保特約機構管理辦法」開罰。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐說，目前沒有接獲相關投訴，也沒有聽說類似傳言；一般而言，臨床上醫師本於專業判斷，在健保相關規定中，可以給付的部分當然就是健保優先，否則醫師應該要做好溝通，患者願意接受才行。

林慶豐強調，「一切都要依法依規」，無論哪一科，只要健保可給付，就會用健保處理，其他非健保項目如骨科有很多自費醫材等，則規定要簽署同意書；若違反健保法或醫師沒有做好溝通，絕對按照規定處理，會再加強宣導。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆、台北市中醫師公會理事長陳文戎都表示，沒有二選一相關規定；詹永兆說明，通常不會要求患者針灸、拿藥只能擇一用健保給付，除非這個患者的病況比較複雜或特別，但只要能用健保處理，基本上都會優先健保給付，會要求各公會加強宣導。

給付 針灸 健保署

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