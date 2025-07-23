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絕景再現！國家鐵道博物館將開放 搭藍皮火車看台北101城市美景

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國家鐵道博物館即將進行第一階段的開放，民眾可以搭乘1930年代修復完成的藍皮小火車，重溫過去的回憶。記者許正宏／攝影
國家鐵道博物館即將進行第一階段的開放，民眾可以搭乘1930年代修復完成的藍皮小火車，重溫過去的回憶。記者許正宏／攝影

建置於國定古蹟臺北機廠場域之上的國家鐵道博物館，即將於今年7月31日，對外進行第一階段的開放，自行政院2016年底通過「台北機廠活化轉型國家物館實施計畫」公建計畫後，文化部投入古蹟修復及博物館專業，將這座台灣現存歷史最悠久且保存完整的鐵道車輛修理工廠，以「全區整備、分區修復、分期開放」模式進行修復與活化，歷經近9年的整備與修復，國家鐵道博物館不僅保存原有的鐵道紋理及場域精神，透過古蹟建築、展覽策劃與典藏車輛的串聯，引領民眾重返記憶中的鐵道時光，第一階段開放範圍以園區北側臨接市民大道的區域空間，將完整呈現包括柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料實驗所、大禮堂、澡堂等修復完成之古蹟建築，拆除工廠圍牆輔以規劃完善的人行道及景觀綠帶，營造出鐵道博物館與周邊社區及城市的互動與親近性。

參展觀眾在假日進行車輛動態展演，提供乘車體驗，民眾可以搭乘1930年代修復完成的藍皮小火車「DR2203」、「DR2303」，體驗台北市區唯一地表運作火車，看著台北101等城市街景，進行650公尺的柴油火車微旅程，讓1983年以前搭乘過在台北地面上跑的民眾，重溫過去的回憶。

國家鐵道博物館將於7月31日，對外進行第一階段的開放，將這座台灣現存歷史最悠久且保存完整的鐵道車輛修理工廠，以「全區整備、分區修復、分期開放」模式進行修復與活化，引領民眾重返記憶中的鐵道時光。記者許正宏／攝影
國家鐵道博物館將於7月31日，對外進行第一階段的開放，將這座台灣現存歷史最悠久且保存完整的鐵道車輛修理工廠，以「全區整備、分區修復、分期開放」模式進行修復與活化，引領民眾重返記憶中的鐵道時光。記者許正宏／攝影
建置於國定古蹟臺北機廠場域之上的國家鐵道博物館，即將對外進行第一階段的開放，民眾可以搭乘1930年代修復完成的藍皮小火車「DR2203」、「DR2303」，體驗台北市區唯一地表運作火車，看著台北101等城市街景，進行650公尺的柴油火車微旅程。記者許正宏／攝影
建置於國定古蹟臺北機廠場域之上的國家鐵道博物館，即將對外進行第一階段的開放，民眾可以搭乘1930年代修復完成的藍皮小火車「DR2203」、「DR2303」，體驗台北市區唯一地表運作火車，看著台北101等城市街景，進行650公尺的柴油火車微旅程。記者許正宏／攝影

鐵道 國定古蹟

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