全台首套嬰幼兒客語翻翻書 盼提升「講客」意願

全台首套「嬰幼兒客語翻翻書」今天亮相，客委會主任委員古秀妃在新書發表會表示，期望透過翻翻書打造親子共讀與共學的客語互動情境，啟發孩子學習興趣，進而提升「講客」的意願與能力。

客委會在台北CITYLINK松山壹號店，舉行「嬰幼兒客語翻翻書」新書發表會，古秀妃表示，語言學習應從小扎根，尤其嬰幼兒的學習能力很強，期望透過翻翻書打造親子共讀與共學的客語互動情境，啟發孩子學習興趣，進而提升「講客」的意願與能力。

古秀妃說，客委會持續從各教育階段推動母語學習，包括客語結合12年國教校訂課程到幼兒園「客語沉浸式教學」，如今更進一步與格林文化合作，製作專為0至3歲孩子量身打造的「嬰幼兒客語翻翻書」，希望從孩子的胎教到托育，一路建立學習客語的基礎。

古秀妃介紹，翻翻書共有5冊，結合色彩鮮明的圖像、趣味十足的翻頁機關及生活化的客語詞彙，讓孩子在「看、聽、玩」中多感官體驗客語，不僅適合親子共讀，也是幼教現場推廣客語教育的有力助手。

格林文化發行人郝廣才、副總經理張玲玲、客語薪傳師鍾日英與樟新幼兒園師生也到場參與。古秀妃還與樟新幼兒園的小朋友共讀巨型翻翻書，用客語細數毛蟹有幾隻腳，孩子們紛紛主動開口講客，現場互動熱烈，讓講客變得更生動有趣。

這套翻翻書將日常生活中常見的「形狀」、「顏色」、「數字」與「動植物」客語詞彙融入其中，另外，掃描實體翻翻書背面的QR Code，即可開啟數位有聲書，讓孩子透過音檔聆聽屬於自己腔調（四縣、海陸、大埔、饒平、詔安）正確發音，從聲音與互動中自然學習客語。

客委會表示，「嬰幼兒客語翻翻書」實體書籍將於8月初，於國家書店、五南文化廣場、南天書局等通路上架，歡迎親子家庭、幼教單位與教師踴躍選購推廣，民眾也可於8月初在全國親子館（托育資源中心）與圖書館翻閱體驗；數位有聲互動書則可至客委會「哈客網路學院」網站「嬰幼兒客語翻翻書」專區線上閱讀。

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