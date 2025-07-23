香港腳藥抑黴菌乳膏主成分不足 回收4批號
食藥署今天公布，治療香港腳等皮膚疾病、成大藥品股份有限公司所產的「抑黴菌乳膏」，主成分含量測定結果低於規格，恐影響藥效，將於7月20日、8月1日前回收4批號。
根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，成大藥品股份有限公司的「抑黴菌乳膏INHFUNGUS CREAM "CHEN TA" 」，批號F22902、G22402、G22603、G22501的產品，啟動案內批號預防性回收。
食藥署監管組副組長張馨文告訴中央社記者，這款產品主成分為「Econazole Nitrate」及「TriamcinoloneAcetonide」，主要用於治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬（香港腳）、股癬、汗斑，或緩解濕疹或皮膚炎。
張馨文說明，依規定，主成分含量應落在90%到110%之間，但經廠內檢驗，「TriamcinoloneAcetonide」含量測定結果低於規格，恐影響藥效。
張馨文表示，這款產品為指示藥品，該4批號藥品約1萬支，民國112年出廠至今陸續售出或屆效，因產品有不同規格，已要求廠商在7月20日及8月1日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。此外，因屬常見用藥，另外還有多張許可證，評估不影響民眾用藥。
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