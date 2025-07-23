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轎車貼「駕駛有精神病」遭檢舉 嘉義監理所要求車主重新體檢引熱議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義有名車主在轎車後保險桿，貼上「本車駕駛患有精神疾病」的KUSO文字，10日下午在台南市區行駛遭人檢舉。記者魯永明／翻攝
嘉義有名車主在轎車後保險桿，貼上「本車駕駛患有精神疾病」的KUSO文字，10日下午在台南市區行駛遭人檢舉。記者魯永明／翻攝

嘉義有名車主在轎車後保險桿，貼上「本車駕駛患有精神疾病」的KUSO文字，10日下午在台南市區行駛遭人檢舉，嘉義監理所查出車主領有職業大客車駕照，要求車主重新體檢，引發網友熱議。

民眾向公路局長信箱檢舉陳情，有輛轎車10日下午5時15分行駛在台南市南區新興路與中華西路路口，車後保險桿加註「本車駕駛患有精神疾病」文字。

嘉義監理所查出，駕駛持有大型職業大客車駕照，基於安全考量而發出通知，要求車主在8月31日前辦理駕照重新審查，確保體格狀況符合駕駛規定。

針對車子貼上「本車駕駛患有精神疾病」標語，有網友說，會避開這樣的車輛，若真患有精神疾病不適合上路，應由家屬或家人陪伴開車，以免影響行車安全。另有網友認為應與車子保持距離，擔心精神病患開車造成危險。

嘉義區監理所駕駛人管理科說，雖然車主不一定被檢舉當天開車，但因車主持有大型職業大客車駕照，必須謹慎處理，發文通知車主提供體檢報告，證明符合駕駛規定。依道路交通安全規則，車主若生理體格等出現變化，必須經過體檢，確保無虞才能開車上路，開車安全至上，其他駕駛人看到前方車輛貼患有精神疾病標語，會感到擔憂，避車行駛也易發生交通事故。

車主 嘉義 精神疾病

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