快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

嘉明湖步道、知本國家森林遊樂區 7/24起陸續開放

中央社／ 記者盧太城台東縣23日電

因颱風薇帕封閉的嘉明湖國家步道、都蘭山步道，經林業保育署台東分署巡檢後，將於24日恢復開放；知本國家森林遊樂區、鯉魚山步道則於25日開放。

農業部林業及自然保育署台東分署今天公告表示，除嘉明湖和都蘭山步道開放外，台東分署管轄的各自然步道（安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段），仍須進一步確認路況，及進行倒木與落石清除工作，將維持暫停開放。

林道方面，利嘉林道可行通至16公里、延平林道可行通至5.5公里、錦屏林道可行通至17公里、霧鹿林道可行通至12公里、紅石林道可行通至17公里。知本林道因瀑布水量未退維持暫停開放。

台東分署提醒民眾，近期台東山區土壤含水量高，仍有發生土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。

台東 綠島 嘉明湖

延伸閱讀

「友善草鴞標章」農產入菜 將生態保育融入日常飲食

高屏17農友取得友善草鴞標章 保育從產地到餐桌

知本森林遊樂區暫緩開放　嘉明湖步道持續封閉

大雪山國家森林遊樂區小木屋整修完成 今起重新提供住宿

相關新聞

轎車貼「駕駛有精神病」遭檢舉 嘉義監理所要求車主重新體檢引熱議

嘉義有名車主在轎車後保險桿，貼上「本車駕駛患有精神疾病」的KUSO文字，10日下午在台南市區行駛遭人檢舉，嘉義監理所查出...

絕景再現 國家鐵道博物館將開放 搭藍皮火車看台北101城市美景

建置於國定古蹟臺北機廠場域之上的國家鐵道博物館，即將於今年7月31日，對外進行第一階段的開放，自行政院2016年底通過「...

影／「台語工藝詞庫」網站啟用上線 耗時3年架構艱辛曝光

工藝傳承講求技術實作，台語工藝詞彙更是不可或缺的一環。台灣工藝研究發展中心耗時3年走遍台灣搜羅工藝專屬用語建置「台語工藝...

科學園區需地擬擴大3倍 政策環評建議提出總用水量、再生水比率評估

環境部今天下午針對國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」案進行專案小組意見徵詢會議，預估至2050...

影／開箱國家鐵道博物館 台北市區地表唯一活火車開動囉

鳴笛之後，台北市地表唯一活火車—藍皮柴油客車DR2303號從國家鐵路博物館的庫房中緩緩開出，熟悉又溫暖的節奏，彷彿帶訪客...

「潮芳苑／看見灘地藝術季」 8/9用在地文創守護珍貴的潮間帶濕地

在彰化芳苑這個小漁村，擁有全台少見、面積最大的潮間帶濕地，也有「海上糧倉」美譽；十幾年前，這裡差點比照雲林麥寮填海造陸、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。