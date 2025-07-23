嘉明湖步道、知本國家森林遊樂區 7/24起陸續開放

因颱風薇帕封閉的嘉明湖國家步道、都蘭山步道，經林業保育署台東分署巡檢後，將於24日恢復開放；知本國家森林遊樂區、鯉魚山步道則於25日開放。

農業部林業及自然保育署台東分署今天公告表示，除嘉明湖和都蘭山步道開放外，台東分署管轄的各自然步道（安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段），仍須進一步確認路況，及進行倒木與落石清除工作，將維持暫停開放。

林道方面，利嘉林道可行通至16公里、延平林道可行通至5.5公里、錦屏林道可行通至17公里、霧鹿林道可行通至12公里、紅石林道可行通至17公里。知本林道因瀑布水量未退維持暫停開放。

台東分署提醒民眾，近期台東山區土壤含水量高，仍有發生土石崩落危險，建議前往山區活動時，事前掌握氣象預報、天候狀況及道路通行最新資訊。

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