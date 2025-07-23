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颱風范斯高影響北部防大雨 估另2颱接力生成

中央社／ 台北23日電

颱風范斯高今天生成，氣象署說，明天及25日受颱風外圍雲系影響，北部有明顯降雨；另呂宋島西方海面有熱帶性低氣壓生成、關島附近有熱帶擾動，均有增強為颱風趨勢。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為第7號颱風范斯高，根據氣象署網站，截至下午2時，颱風位於鵝鑾鼻東方約940公里處，以每小時17公里速度，向西北西進行。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，輕度颱風范斯高25日最接近台灣東北部到北部海面，26日可能進入中國浙江沿海，且颱風在25日、26日強度有減弱趨勢，不排除在登陸前減弱成熱帶性低氣壓。

明天及25日受颱風外圍雲系影響，林定宜指出，基隆北海岸、北部晚間起雨勢將變大，且有大雨發生機率，而白天中南部與各地山區須留意有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，26至30日天氣將受到大低壓帶影響，西半部26日、27日有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨，其中26日中南部地區有局部大雨發生機率。

他說，28至30日都是吹西南風，中南部會有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫雷陣雨。

長浪部分，林定宜提醒，明天起至26日，受颱風范斯高接近影響，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海有長浪發生機率。

除了颱風范斯高外，林定宜表示，呂宋島西方海面今天下午生成熱帶性低氣壓，最快明天增強為第8號颱風竹節草，預計這兩天將在呂宋島附近，25日後移動至巴士海峽，逐漸從台灣東方沿海北上。

林定宜也提到，目前在關島東南方海面，另有熱帶擾動，未來同樣有生成輕度颱風趨勢，預計路徑偏北，對台灣沒有直接影響。

颱風 范斯 氣象署

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