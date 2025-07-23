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影／「台語工藝詞庫」網站啟用上線 耗時3年架構艱辛曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣工藝研究發展中心團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置「台語工藝詞庫」今啟用。圖／翻攝自「台語工藝詞庫」網站
台灣工藝研究發展中心團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置「台語工藝詞庫」今啟用。圖／翻攝自「台語工藝詞庫」網站

工藝傳承講求技術實作，台語工藝詞彙更是不可或缺的一環。台灣工藝研究發展中心耗時3年走遍台灣搜羅工藝專屬用語建置「台語工藝詞庫」，首波收錄11項工藝類別多達1200組詞彙、發音及圖文，今天啟用上線，未來將持續充實擴大。

「台語工藝詞庫」今於台灣工藝研究發展中心宣布啟用，該中心主任陳殿禮指出，早年工藝師都用台語傳授技藝，其中不少台語工藝詞彙有專屬意涵與技術脈絡，像「刀工」、「偷工」、「煞車」等，年輕一代若理解錯誤，恐影響工藝技術傳承。

工藝中心為此與台灣工藝聯盟合作，規畫結合數位科技應用打造「台語工藝詞庫」，該聯盟創會總會長陳啓村說，為搜羅詞彙，他與團隊耗時3年走遍台灣拜訪各工藝領域老前輩，不料過程艱辛，除各類別專業術語精深外，老師傅受訪還會怯場。

陳啓村說，老師傅在聊天或傳藝時能順暢使用詞彙，但面對鏡頭就害羞，因此須花心思引導訪談，還得釐清詞義、發音差異及分類邏輯，蒐集詞彙後由台語語文學者進行文字、拼音、語音與示意圖等校對，建構為多感官整合的語言資料庫。

負責台語工藝詞彙校對的彰師大國文學系教授邱湘雲則說，由於台灣工藝詞是由工藝師口傳，並非常用詞，大多未收錄於教育部辭典，且南北地區腔調有異，因此在對照收錄上耗時費力，但台語工藝詞庫的建置將能補齊教育部台語辭典不足。

陳殿禮表示，台語工藝詞庫（kanggesu.ntcri.org.tw/NTCRI_TaigiWebSite）首波收錄逾1200組關鍵詞彙，涵蓋陶瓷、木藝、金工、竹藤、纖維、玻璃、漆藝、石藝、皮革、紙藝等11項工藝類別，未來詞庫將持續充實擴大，並結合影音、AI、AR等科技，導入教學、導覽與展覽等系統。

台灣工藝研究發展中心及聯盟團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置台語工藝詞庫今啟用，該中心也有相關展覽。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及聯盟團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置台語工藝詞庫今啟用，該中心也有相關展覽。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及台灣工藝聯盟團隊走訪台灣，耗時3年搜羅建置「台語工藝詞庫」，今啟用上線。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及台灣工藝聯盟團隊走訪台灣，耗時3年搜羅建置「台語工藝詞庫」，今啟用上線。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及聯盟團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置台語工藝詞庫今啟用，該中心也有相關展覽。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及聯盟團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置台語工藝詞庫今啟用，該中心也有相關展覽。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及台灣工藝聯盟團隊走訪台灣，耗時3年搜羅建置「台語工藝詞庫」，今啟用上線。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及台灣工藝聯盟團隊走訪台灣，耗時3年搜羅建置「台語工藝詞庫」，今啟用上線。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及聯盟團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置台語工藝詞庫今啟用，該中心也有相關展覽。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及聯盟團隊走遍全台訪談資深工藝師，耗時3年建置台語工藝詞庫今啟用，該中心也有相關展覽。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及台灣工藝聯盟團隊走訪台灣，耗時3年搜羅建置「台語工藝詞庫」，今啟用上線。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心及台灣工藝聯盟團隊走訪台灣，耗時3年搜羅建置「台語工藝詞庫」，今啟用上線。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮說，不少台語工藝詞彙有專屬意涵與技術脈絡，理解錯誤恐影響傳承，為此建置詞庫。記者賴香珊／攝影
台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮說，不少台語工藝詞彙有專屬意涵與技術脈絡，理解錯誤恐影響傳承，為此建置詞庫。記者賴香珊／攝影

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