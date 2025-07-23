科學園區需地擬擴大3倍 政策環評建議提出總用水量、再生水比率評估

環境部今天下午針對國科會「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」案進行專案小組意見徵詢會議，預估至2050年將新增3000公頃園區用地，總面積將達7440公頃。專案小組於本次會議決議，新設與擴建的科學園區應提出增加的總用水量，以及再生水使用比率的評估，並將本次徵詢意見納入「科學園區新設及擴建園區作業須知」後續的修正考量。

國科會表示，原政策環評預估2036年新增1000公頃（科學園區總面積達5440公頃），目前全台科學園區營運（約4472公頃）及開發中或規畫中（約869公頃）已達5341公頃，產業實際需求已超前預期。為因應產業擴廠需求，需超前部署規畫至2050年新增2000公頃用地至7440公頃，包含必要的公用與服務設施及生態保育用地等，以維持台灣在半導體與AI產業的國際領先地位，避免因用地不足而喪失設廠機會。

針對外界關注的用水與用電的增長，環境權保障基金會副執行長許博任於會中指出，依照國科會的用地需求，新增2000公頃是要支撐先進進程的需求，然而再生水計畫可能也趕不上暴增的用水量，應該要評估總用水量，如果提不出來，不只不科學，更是國科會的醜聞。

由於本次政策環評屬意見徵詢性質，環評委員決議，新設科學園區前，國科會應先責成推甄單位盤點欲設置地點鄰近工業區的閒置、未出租或未利用的土地狀況，優先檢討活化利用已畫設的工業用地，或評估目前已遭汙染土地新設科學園區的可行性。

此外，新設、擴建科學園區的主要水源，宜採多元水源供應方式，將再生水、海水淡化、農業用水節餘水、區域自來水水源可供應餘度、交換其他事業自來水等可能水源綜整納入考量，應依規定使用一定比率的系統再生水，避免排擠民生與農業用水及超量使用地下水源。尤其針對積體電路先進製程廠商，以100%使用再生水為目標，且計入回收水量後，可提升製程用水回收率至90%。

最後，國科會應將上述徵詢意見納入「科學園區新設及擴建園區作業須知」後續的修正考量，並於遴選階段納入資訊公開、公眾參與、鄰近居民關心事項、生態檢核機制、土地利用事前調查作業等。

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