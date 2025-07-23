唐獎得主亞洲生技大會開講 談GLP-1受體促效劑如何用於肥胖治療

國際生技產業年度盛事亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）今日於南港展覽館2館正式開幕，上午的「唐獎講座」，特別邀請2024年唐獎生技醫藥獎得主延斯·祖爾·霍斯特（Jens Juul Holst）擔任主講人，分享GLP-1的發現與GLP-1受體促效劑最新研究成果，深入解析GLP-1 RA在糖尿病與肥胖治療的革命性突破，以及多重共病整合治療上的應用潛力。

在講座上，霍斯特說明，GLP-1（類升糖素胜肽-1）是一種能夠促進餐後胰島素分泌的腸泌素，研究發現，GLP-1能抑制升糖素的分泌，展現雙重葡萄糖代謝調節的功能，而GLP-1受體促效劑是強效的抗糖尿病藥物。

霍斯特教授說明，早在2015年便有研究證實GLP-1受體促效作用對第二型糖尿病的心血管代謝有正面助益，除了影響血管內皮細胞以及有抗發炎作用，更重要的是，其減重效果幾乎可與減重手術相比。

此外，GLP-1受體促效劑也能抑制食慾和大腦的獎賞機制，能有效維持體重減輕至少4至5年。該藥物也能預防、改善射血分率（ejection fraction）降低或保留而導致的心臟衰竭，並對代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎和睡眠呼吸中止症帶來助益。另外，由於GLP-1對大腦獎賞機制的抑制作用，目前也用應用在酒精與鴉片類物質成癮治療上。

霍斯特亦指出GLP-1 RA臨床治療上的挑戰，便是高昂的藥物價格，以及服用後產生的副作用，讓病患難以堅持治療下去。而在減重方面，失去進食的快感可能造成病患心理上的反彈，因而抗拒治療，甚至中止療程。他指出，若未能提前建立健康生活型態與心理調適機制，減重成果往往難以長期維持，因此，應著重治療代謝症候群相關的高發病率和高死亡率族群，並建立有效的長期治療模式。