北藝中心掛城市小夜燈 高德亮作品「晚風」輕拂

北藝中心正門廣場推出藝術家高德亮的公共藝術裝置「晚風」，掛上如簾幕般的小夜燈，隨風輕擺，無機的尼龍繩與低限雷射光，透過巧思成為有機的存在，溫暖社區。

根據北藝中心發布的新聞資料，「晚風」由4萬2千條尼龍線，或蜷曲、或伸展地垂掛組成，搭配48座雷射裝置，入夜後與北藝中心的建築體光源共構，成為光之地景；晚間8時到11時，作品與北藝中心室內白燈、參觀回路橘燈交織；11時到凌晨1時，建築內燈光全數熄滅，為夜市收攤商人與夜歸民眾映照方向。

高德亮今天接受媒體訪問時表示，一開始創作概念就是要跟這棟建築物產生對應聯想，「北藝中心是荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）對於現代主義的堅持之作，一樓非常自由開放，人們坐捷運會經過，也有人來裝水、上廁所，感覺就像風一樣的存在，我就希望找一個有氣流通過的地方，透過作品讓厚重的建築有比較柔軟的存在。」

高德亮說，民眾從很遠的地方，就可以看到這裡有作品在晃動，「希望觀眾可以在或近或遠的空間都能有不同體驗。」

北藝中心「親‧建築」計畫策展人黃偉倫表示，為了觀察民眾的需求，他幾乎有空就來蹲點，「我發現民眾會在這棟建築外活動，找自己舒服的光線，不太會靠近建築本體。」黃偉倫團隊開始思考，透過作品讓北藝中心成為城市氣氛轉換的節點，就像城市的小夜燈，讓城市尺度、家的尺度與人可以重疊。」

黃偉倫表示，今年也是台北開始有路燈的週年紀念，「140年前劉銘傳在北門設置了台灣第一盞路燈；120年前日本人用水力發電穩定供應路燈，才開啟了台灣的夜生活世界。」

黃偉倫表示，這幾十年以來，全世界城市都面臨光污染的問題，「光線過強、太刺眼，反而把夜晚趕跑了。」黃偉倫透過這樣的作品，既讓人們親近建築，也能回應建築與環境的關係。

台北表演藝術中心董事長王文儀表示，庫哈斯認為建築並非獨立存在，而是與城市共呼吸、與居民共生長，「庫哈斯在建築中做出大對比，他重視尺寸與比例的探索，鼓勵其他建築師對建築與人的尺度有更大想像空間。」

王文儀表示，北藝中心是個非常棒的建築，希望透過台灣的設計力與藝術力，展現全新面貌。

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