「潮芳苑／看見灘地藝術季」 8/9用在地文創守護珍貴的潮間帶濕地

在彰化芳苑這個小漁村，擁有全台少見、面積最大的潮間帶濕地，也有「海上糧倉」美譽；十幾年前，這裡差點比照雲林麥寮填海造陸、打造六輕石化園區的模式，迎來國光石化設廠。正是這片珍貴的濕地之美，感動了無數人，挺身拒絕國光石化，讓濕地繼續美好、動人。

走了國光石化，芳苑這片濕地並未如預期被捧為國家級珍貴濕地，在地團體屢次申請劃設國家級珍貴濕地未果。現在，芳苑人要透過藝文活動讓大家關注芳苑，就有機會守護這裡。

人劇團團長蔡旻霓從2023年起，就走進芳苑這個小漁村，結合在地鄉親，用表演在這片潮間帶種下一顆願望的種子。「芳苑，我們的故鄉」舞台劇罕見地在潮間帶的泥灘地上登場，在海風吹拂中，述說對家鄉這片土地的情愁與期待。

劇場搬進漁村之後起了發酵作用，劇團和鄉親一起摸索如何讓村子動起來；第二年舉辦「破豆藝術季」，透過撥花生比賽、放映露天電影，以及大夥踩進潮間帶欣賞舞台劇演出，讓夏天的芳苑搖身一變，彷彿上演一場漁村嘉年華。

「今年，我們有了自己的名字：潮芳苑〡看見灘地藝術季。」蔡旻霓說，今年夏天，在芳苑鄉公所的熱情支持下，大家隨著海風與熱浪再度凝聚，這場潮間帶的藝術風潮要進一步展現在地的文化能量。

由聲舞團編舞家吳思瑋帶領芳苑媽媽組成的「永興樂舞班」，在鄉間小路上「邊走邊跳」；由玉米雞劇團與在地居民以遊戲互動、戲劇共創藝術行動，另有好聲藝工作室與芳苑國小孩子們攜手登場的「潮間帶上的孩子們」，利用在地自然資源與廢棄蚵殼、廢漁網等素材，進行大型裝置藝術創作。一起穿梭巷弄、吹著海風，體驗最有生命力的聚落劇場。

「我們想用藝術重新詮釋地方風景，讓芳苑的農漁文化重新被看見、被感動。」蔡旻霓說，芳苑最有特色的不只是蚵仔的鮮美，還有那歷久彌新的「海牛採蚵」文化，由黃牛拉車帶著蚵農走入海中，成為台灣僅存的海洋生活記憶。

另外，芳苑的農作也很有看頭，鄉長林保玲說，芳苑生產的人參山藥品質公認比日本還好，這裡還有全台產量最多的水耕蔬菜，全台十顆雞蛋有五到六顆來自芳苑。另有地瓜、紅蘿蔔、蘆筍、花生、芝麻、水耕蔬菜等高價值農作物，鄉內出過養豬、養鴨、養蛋雞等神農獎得主。

蔡旻霓說，大家的夢想是讓這片潮間帶，透過地方自主整合推動的藝術，轉譯芳苑的農漁村文化，推動地方創生與海洋永續，成為連結國際的海洋藝術扎根基地。8月9日，歡迎大家來芳苑潮間帶，一起留下屬於你的腳印與回憶。

活動報名：潮芳苑｜看見灘地藝術季免費參加，https://reurl.cc/9noWQY 彰化芳苑海邊潮間帶的採蚵文化，由海牛載遊客到潮間帶採蚵，發展在地生態觀光。記者黃仲裕／攝影 彰化芳苑海邊潮間帶的採蚵與海牛文化是濕地活化的方式，近年來也透過舉辦海牛文化節活動，發展在地觀光。記者黃仲裕／攝影

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