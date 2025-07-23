快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「潮芳苑／看見灘地藝術季」 8/9用在地文創守護珍貴的潮間帶濕地

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
芳苑的社區劇團由在地素人演員組成，去年和「人劇團」的團員攜手在潮間帶演出「芳苑，我們的故鄉」，唱出對芳苑的盼望。這是劇場第二次搬進潮間帶，以大自然為舞台，居民要用藝文作為守護濕地的力量。記者黃仲裕／攝影
芳苑的社區劇團由在地素人演員組成，去年和「人劇團」的團員攜手在潮間帶演出「芳苑，我們的故鄉」，唱出對芳苑的盼望。這是劇場第二次搬進潮間帶，以大自然為舞台，居民要用藝文作為守護濕地的力量。記者黃仲裕／攝影

在彰化芳苑這個小漁村，擁有全台少見、面積最大的潮間帶濕地，也有「海上糧倉」美譽；十幾年前，這裡差點比照雲林麥寮填海造陸、打造六輕石化園區的模式，迎來國光石化設廠。正是這片珍貴的濕地之美，感動了無數人，挺身拒絕國光石化，讓濕地繼續美好、動人。

走了國光石化，芳苑這片濕地並未如預期被捧為國家級珍貴濕地，在地團體屢次申請劃設國家級珍貴濕地未果。現在，芳苑人要透過藝文活動讓大家關注芳苑，就有機會守護這裡。

人劇團團長蔡旻霓從2023年起，就走進芳苑這個小漁村，結合在地鄉親，用表演在這片潮間帶種下一顆願望的種子。「芳苑，我們的故鄉」舞台劇罕見地在潮間帶的泥灘地上登場，在海風吹拂中，述說對家鄉這片土地的情愁與期待。

劇場搬進漁村之後起了發酵作用，劇團和鄉親一起摸索如何讓村子動起來；第二年舉辦「破豆藝術季」，透過撥花生比賽、放映露天電影，以及大夥踩進潮間帶欣賞舞台劇演出，讓夏天的芳苑搖身一變，彷彿上演一場漁村嘉年華。

「今年，我們有了自己的名字：潮芳苑〡看見灘地藝術季。」蔡旻霓說，今年夏天，在芳苑鄉公所的熱情支持下，大家隨著海風與熱浪再度凝聚，這場潮間帶的藝術風潮要進一步展現在地的文化能量。

由聲舞團編舞家吳思瑋帶領芳苑媽媽組成的「永興樂舞班」，在鄉間小路上「邊走邊跳」；由玉米雞劇團與在地居民以遊戲互動、戲劇共創藝術行動，另有好聲藝工作室與芳苑國小孩子們攜手登場的「潮間帶上的孩子們」，利用在地自然資源與廢棄蚵殼、廢漁網等素材，進行大型裝置藝術創作。一起穿梭巷弄、吹著海風，體驗最有生命力的聚落劇場。

「我們想用藝術重新詮釋地方風景，讓芳苑的農漁文化重新被看見、被感動。」蔡旻霓說，芳苑最有特色的不只是蚵仔的鮮美，還有那歷久彌新的「海牛採蚵」文化，由黃牛拉車帶著蚵農走入海中，成為台灣僅存的海洋生活記憶。

另外，芳苑的農作也很有看頭，鄉長林保玲說，芳苑生產的人參山藥品質公認比日本還好，這裡還有全台產量最多的水耕蔬菜，全台十顆雞蛋有五到六顆來自芳苑。另有地瓜、紅蘿蔔、蘆筍、花生、芝麻、水耕蔬菜等高價值農作物，鄉內出過養豬、養鴨、養蛋雞等神農獎得主。

蔡旻霓說，大家的夢想是讓這片潮間帶，透過地方自主整合推動的藝術，轉譯芳苑的農漁村文化，推動地方創生與海洋永續，成為連結國際的海洋藝術扎根基地。8月9日，歡迎大家來芳苑潮間帶，一起留下屬於你的腳印與回憶。

活動報名：潮芳苑｜看見灘地藝術季免費參加，https://reurl.cc/9noWQY

彰化芳苑海邊潮間帶的採蚵文化，由海牛載遊客到潮間帶採蚵，發展在地生態觀光。記者黃仲裕／攝影
彰化芳苑海邊潮間帶的採蚵文化，由海牛載遊客到潮間帶採蚵，發展在地生態觀光。記者黃仲裕／攝影
彰化芳苑海邊潮間帶的採蚵與海牛文化是濕地活化的方式，近年來也透過舉辦海牛文化節活動，發展在地觀光。記者黃仲裕／攝影
彰化芳苑海邊潮間帶的採蚵與海牛文化是濕地活化的方式，近年來也透過舉辦海牛文化節活動，發展在地觀光。記者黃仲裕／攝影

劇場 濕地 潮間帶

延伸閱讀

走進新北市平溪孩子的藝術世界 四校聯展菁桐開展

2025新北濕地割稻趣 明起開放報名同樂

彰化芳苑洪家古厝爭取修復 歷史建物豪雨後更岌岌可危

彰化又降大雷雨 芳苑等地區2934戶停電

相關新聞

鐵道博物館7/31開幕！北市推這些玩法 體驗古蹟新生

國家鐵道博物館將在7月31日第一階段開放，為了搶暑期人潮，距離鐵博館最近的松山文創園區也舉辦「松菸炒台北」活動，透露未來...

醫院一度停電3小時搶修...彰基提供免費健檢感謝台電人員

丹娜絲颱風重創南台灣，造成歷年來最嚴重的電力損害，台電第一線人員不畏風雨、日以繼夜搶修電力，彰化基督教醫院提供台電人員免...

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

根據日本氣象廳資料，位於呂宋島西北側低氣壓稍早生成熱帶性低氣壓，預估24小時內可能升級成今年第8號颱風「竹節草」。

安眠藥使用量攀亞洲第一 醫嘆「不光榮紀錄」床只該有3功能

國人睡眠問題嚴重，精神科醫師楊聰財嘆，以前總是互相問候「甲呷飽未」，現在卻變成「有睡好嗎？」。十八歲以上國人睡眠障礙盛行...

屈公病全球蔓延…疾管署加強機場、港口採檢 有症狀者不可拒絕

近期國際間屈公病疫情嚴峻，全球今年迄今已累計逾25萬例病例，世界衛生組織於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。疾管署發言人...

陽明交大醫院近5年引進9億尖端醫療設備 精準溫暖核醫中心今啟用

國立陽明交通大學附設醫院受惠於愛心人士捐助，近年來引進多項尖端﹅重大的儀器設備累計達9億元，其中全台最先進「核子醫學中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。