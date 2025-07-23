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台灣夏普攜手康健雜誌 打造「Good Energy」健康料理新典範

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣夏普宣布與《康健雜誌》合作，迎接7月23日上市的國際暢銷新書《Good Energy》中文版，共同推出專為台灣消費者精選的30道健康能量料理食譜。台灣夏普／提供
台灣夏普宣布與《康健雜誌》合作，迎接7月23日上市的國際暢銷新書《Good Energy》中文版，共同推出專為台灣消費者精選的30道健康能量料理食譜。台灣夏普／提供

隨著健康飲食成為台灣家庭日益重視的生活課題，台灣夏普宣布與《康健雜誌》合作，迎接7月23日上市的國際暢銷新書《Good Energy》中文版，共同推出專為台灣消費者精選的30道健康能量料理食譜。結合夏普百年來致力於人類福祉的創新家電—水波爐與0水鍋，這次合作讓每個家庭都能以隨手可取的在地食材，做出滿滿能量與幸福感的桌上佳餚。

每個人心中，都有一道屬於家庭的味道。或許是一碗熱湯、一盤炒青菜，或是家人團聚時的溫馨時刻。台灣夏普深刻理解，現代人工作繁忙，「好好吃飯」反而成了一份奢侈的渴望。因此，我們希望透過這本結合專業營養與地方口味的食譜，讓健康飲食成為每一個家庭都能簡單實現的日常。

夏普始終相信，科技應該讓生活更簡單、更健康。2024年康健雜誌舉辦的「永續健康城市大調查」，讓我們見證台灣社會對健康的重視。這份共識，也正是我們與康健攜手合作的最大動力。自2025年起，夏普與康健持續推動「好好呼吸」及健康生活理念，致力將健康帶進更多家庭。

今年最讓人期待的，就是《Good Energy》中文版的亮相。這部作品不僅啟發我們，更促使夏普結合自家家電研發、邀集營養師與主廚團隊，打造適合台灣家庭的能量料理食譜書。我們希望這本書不只是烹調指南，更是對家庭關愛與生活品質的承諾。

在編製食譜過程中，我們發現原書許多料理方式對台灣讀者來說較為陌生。因此，夏普與營養師、主廚團隊攜手，從台灣人熟悉的味道出發，選用在地常見食材與容易上手的調理方式，反覆測試與調整，讓每道菜色兼顧本地飲食習慣與健康營養。

舉例來說，水波爐的多段式過熱水蒸加熱技術，能有效減少油脂與鹽分攝取，讓料理更健康。0水鍋則能保留食材原味與營養，無論是燉菜、煮湯，或是炒青菜，都能輕鬆上桌，成就感十足。這份貼心與用心，源自我們對「All for Life 為了生活更好」品牌精神的堅持。

本次食譜精選30道以台灣在地食材為主的健康料理，涵蓋蛋白質、Omega-3脂肪酸、發酵食物、微量營養素到抗氧化纖維，幫助消費者在享受美食同時，輕鬆維持營養均衡。無論家中老少偏好何種口味，夏普自信這兩款智能家電都能將「好能量」端上每個家庭餐桌。

《Good Energy吃出好能量食譜書》不僅是一冊工具書，更像一位陪伴你和家人一起健康變化、共享美味的夥伴。融合健康飲食、智能家電、環保節能及安心料理，一次展現夏普「智慧科技靠夏普，健康知識有康健」的堅持與承諾。

我們相信，透過專業團隊的努力，每一位讀者都能在廚房裡找到屬於自己的幸福味道，讓健康的飲食成為生活日常，把美味變成日常禮物。夏普期盼，未來還會有更多這類結合健康、智能、溫度的創新合作，陪伴台灣家庭一路向前。

夏普 食譜 家電

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