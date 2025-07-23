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醫院一度停電3小時搶修...彰基提供免費健檢感謝台電人員

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬（左三）感謝台電第一線搶修人員風雨中搶修電力，提供免費健康檢查，由王花蘭處長(右三)代表接受。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬（左三）感謝台電第一線搶修人員風雨中搶修電力，提供免費健康檢查，由王花蘭處長(右三)代表接受。圖／彰基提供

丹娜絲颱風重創南台灣，造成歷年來最嚴重的電力損害，台電第一線人員不畏風雨、日以繼夜搶修電力，彰化基督教醫院提供台電人員免費健康檢查，表達對第一線搶修人員的敬意。台電公司彰化區營業處處長王花蘭表示，彰基關懷同仁的身心健康，深感溫暖與感動。

彰基醫學中心總院長陳穆寬說，這次的丹娜絲颱風中，彰基體系的鹿基醫院也受到水災的影響，整個院區停電三個多小時，幸好台電在風雨中緊急搶修復電。

為感謝台電人員不眠不休為我們的家園搶救電力，彰基提供45 位台電人員免費「1152切低劑量肺臟電腦斷層檢查」及「口腔癌篩檢」檢查等項目，為他們的健康提供照顧。完成健檢後，由家庭醫師提供個人化健檢報告諮詢說明與建議，並視情況提供後續追蹤或院內專科轉介服務，協助健康管理計畫。

陳穆寬指出，醫院不只是救治疾病的地方，也應該主動走入社會，在疫情期間彰基也受到各界的關心與各項物資的支援，希望用行動關懷每一位為台灣努力的人。

台電 健檢報告 丹娜絲颱風

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