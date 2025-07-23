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鐵道博物館7/31開幕！北市推這些玩法 體驗古蹟新生
國家鐵道博物館將在7月31日第一階段開放，為了搶暑期人潮，距離鐵博館最近的松山文創園區也舉辦「松菸炒台北」活動，透露未來會規畫沿著菸廠專用鐵路側線以藝術妝點，北市觀傳局也說，後續納入鐵道觀光，提供民眾更多遊程。
鐵道博物館表示，目前已完成6處完成古蹟修復的建築，搭配8個展覽內容提供民眾參觀，主題扣緊「活的鐵道博物館」核心理念，將在開放後的每個周末例假日及國定假日提供動態乘車體驗服務。
松山文創園區說，即日起至至9月7日舉辦「2025夏日松一下-松菸炒台北」，邀請民眾於暑期周末前來體驗古蹟的夜間音樂、運動、市集活動。此外，在10月31日到11月16日，園區舉辦「原創基地節」，在園區展出各式戶外藝術裝置、表演藝術、室內主題展等。
松山文創園區說，帶領大眾沿著松山菸廠專用鐵路側線，一同探索認識城市鐵路廊道產業遺產群，不論民眾來訪松菸園區或相鄰的國家鐵道博物館，皆可同時體驗菸廠、機廠的古蹟新生。
北市觀傳局表示，為提供遊客更多體驗台北玩法，本局已推出多條「樂遊台北」主題遊程，並上架於台北旅遊網及現在玩台北APP。國家鐵道博物館將於7月31日第一階段開館，後續將會納入此景點規畫鐵道觀光主題遊程予遊客參考。
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