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鐵道博物館7/31開幕！北市推這些玩法 體驗古蹟新生

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。圖／國家鐵道博物館提供
修復完成的藍皮柴油客車，將於假日限定乘車體驗時段行駛於園區內修復的軌道上。圖／國家鐵道博物館提供

國家鐵道博物館將在7月31日第一階段開放，為了搶暑期人潮，距離鐵博館最近的松山文創園區也舉辦「松菸炒台北」活動，透露未來會規畫沿著菸廠專用鐵路側線以藝術妝點，北市觀傳局也說，後續納入鐵道觀光，提供民眾更多遊程。

鐵道博物館表示，目前已完成6處完成古蹟修復的建築，搭配8個展覽內容提供民眾參觀，主題扣緊「活的鐵道博物館」核心理念，將在開放後的每個周末例假日及國定假日提供動態乘車體驗服務。

松山文創園區說，即日起至至9月7日舉辦「2025夏日松一下-松菸炒台北」，邀請民眾於暑期周末前來體驗古蹟的夜間音樂、運動、市集活動。此外，在10月31日到11月16日，園區舉辦「原創基地節」，在園區展出各式戶外藝術裝置、表演藝術、室內主題展等。

松山文創園區說，帶領大眾沿著松山菸廠專用鐵路側線，一同探索認識城市鐵路廊道產業遺產群，不論民眾來訪松菸園區或相鄰的國家鐵道博物館，皆可同時體驗菸廠、機廠的古蹟新生。

北市觀傳局表示，為提供遊客更多體驗台北玩法，本局已推出多條「樂遊台北」主題遊程，並上架於台北旅遊網及現在玩台北APP。國家鐵道博物館將於7月31日第一階段開館，後續將會納入此景點規畫鐵道觀光主題遊程予遊客參考。

修復完成的藍皮柴油客車內裝以可翻轉方向的草綠色座椅搭配灰色旋轉吊扇，再現經典。圖／國家鐵道博物館提供
修復完成的藍皮柴油客車內裝以可翻轉方向的草綠色座椅搭配灰色旋轉吊扇，再現經典。圖／國家鐵道博物館提供

鐵道 松菸 博物館

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