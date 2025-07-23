向台電人員致敬 彰基提供免費健檢45名額
彰化基督教醫院今天表示，為感謝災後默默奉獻的台電人員，將提供45位1152切低劑量肺臟電腦斷層檢查及口腔癌篩檢免費健康檢查名額，向台電第一線搶修人員致上最高敬意。
彰化基督教醫院總院長陳穆寬透過新聞稿表示，颱風丹娜絲重創電力設備，鹿港基督教醫院也一度受水災影響，院區停電3個多小時，台電第一線人員冒著風雨及危險搶修，期盼他們在盡責工作的同時也能擁有健全身心，回到家中陪伴所愛的家人。
彰基表示，為感謝台電人員日以繼夜為家園搶救電力，因此免費提供45位台電人員1152切低劑量肺臟電腦斷層檢查及口腔癌篩檢等項目，完成健檢後，可由家庭醫師給予個人化健檢報告諮詢與建議，並視情況協助後續追蹤或院內專科轉介服務。
台灣電力公司彰化區營業處長王花蘭說，這次颱風帶來嚴峻挑戰，許多人員不眠不休投入搶修作業，確保民眾盡早恢復正常用電，也深刻感受各界對台電人員的關心與肯定；台電始終以穩定供電為使命，將精進電力服務、堅守崗位，持續點亮大家的光明。
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