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全球屈公病疫情嚴峻 巴西等列旅遊「警示」第2級

中央社／ 台北23日電

國際屈公病疫情嚴峻，疾管署今天表示，提升巴西、法屬留尼旺島旅遊疫情建議為第2級「警示」，中國廣東、印尼等則為第1級「注意」，並強化自流行地區入境旅客檢疫措施。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，近期國際間屈公病疫情嚴峻，全球今年迄今已累計逾25萬例病例，世界衛生組織（WHO）已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。

各國疫情，疾管署說明，目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情已蔓延至其他地區。

亞洲地區，疾管署表示，印度今年逾3萬例病例，中國廣東省佛山市爆發疫情迄已逾2600例病例，主要由境外移入病例衍生而來，並於澳門等地出現移入病例，多省市已提醒民眾注意防範措施。

歐洲地區，疾管署指出，法國今年迄已累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至原本無疫情地區，義大利亦報告1例本土病例，歐洲往年病例多發生於7至8月，今年異常於6月提早發生。

為因應全球屈公病疫情，疾管署今天表示，已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施。

疾管署亦針對部分國家地區提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護，包含對巴西、法屬留尼旺島提升為第2級「警示」，應對當地採取加強防護。中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞提升為第1級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施。

疾管署指出，國內屈公病疫情均為境外移入病例，截至7月22日累計15例，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例；境外移入病例數為近6年同期最高，2020至2024年同期介於0至5例。

疾管署提醒，計劃前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫。

疫情 疾管署 屈公病

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