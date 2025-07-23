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陽明交大醫院近5年引進9億尖端醫療設備 精準溫暖核醫中心今啟用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立陽明交通大學附設醫院5年內引進多項尖端﹅重大的儀器設備累計達9億元，短短時間內投入的龐大金額與達到的高效益品質，開創宜蘭的醫療奇蹟。記者戴永華／攝影
國立陽明交通大學附設醫院5年內引進多項尖端﹅重大的儀器設備累計達9億元，短短時間內投入的龐大金額與達到的高效益品質，開創宜蘭的醫療奇蹟。記者戴永華／攝影

國立陽明交通大學附設醫院受惠於愛心人士捐助，近年來引進多項尖端﹅重大的儀器設備累計達9億元，其中全台最先進「核子醫學中心」及蘭陽唯一「核醫專屬病房」今天啟用，兩大設備斥資2.5億元打造而成，做到精準、整合、溫暖的新世代醫療品質。

陽明交大醫院近5年來積極投入高階醫療，建置多項頂尖儀器設備包括最新一代的複合式手術室（ARTIS pheno）、達文西機器手臂系統、第一套雙平面多軸式心臟血管攝影系統、最新生物感知系統3T磁振造影掃描機器、最高規格的立體定位直線加速器智能奈米刀、第一台新世代192切電腦斷層模擬定位儀。

林林總總高達9億元尖端醫療設備，若由公家單位發包採購至少要花一倍以上經費，時間上若從發包到建置完成至少要多二倍以上！陽明交大醫院院長楊純豪口中所稱的「天使」，大筆捐助並委請專業人員依醫院空間設計，從採購到建置醫療設備一氣呵成，才能得以快速完成，開創宜蘭醫療奇蹟。

醫院表示，這些設備不僅大幅提升急重症照護能力，更讓鄉親不必遠赴台北，可在地享有高品質醫療服務，尤其去年底引進全台首座「行動複合手術室（Mobile Hybrid OR）」，具備手術中3D影像與定位導引功能，可移動至不同手術室靈活應用，讓手術更精準安全。

今天啟用「核子醫學中心」更寫下新里程碑，斥資打造核子醫學最高規格的影像診斷﹅作業流程與病房設施，配備頂尖的影像診斷設備，包括德國西門子的正子斷層掃描儀，具備 512x512 超高解析度與AI快速影像分析能力，快速精確掌握腫瘤位置與大小。

另外引進全台首部複合式單光子電腦斷層掃描儀SPE/CT，結合16切與AI影像分析功能，加強心臟及深部臟器的影像清晰度，使原本平均64分鐘的腫瘤體積計算時間，縮短到11.6分鐘就能完成，提升診療效率與精準度。

除了核醫中心，更以3000萬元設置蘭陽地區唯一「核醫治療專屬病房」針對甲狀腺癌碘治療﹅轉移性攝護腺癌鎦治療、神經內分泌腫瘤胜肽受體放射核種治療等，提供獨立隔離病房、厚鉛板防護、視訊對講，就連廁所設備都採用航空公司等級，舒適貼心，宜蘭人就近可享有與國際同步的高品質核醫診療。

陽明交大醫院院長楊純豪表示，醫院一切的努力都是為了實現「精準、整合、溫暖」醫療願景，用心打造更溫馨、人性化的就醫空間，同時也給第一線醫療人員提供更好的保護，讓智慧科技與溫暖照護完美結合，樹立新標竿。

全台最先進「核子醫學中心」及蘭陽唯一「核醫專屬病房」今天啟用，兩大設備斥資2.5億元打造而成，做到精準、整合、溫暖的新世代醫療品質。記者戴永華／攝影
全台最先進「核子醫學中心」及蘭陽唯一「核醫專屬病房」今天啟用，兩大設備斥資2.5億元打造而成，做到精準、整合、溫暖的新世代醫療品質。記者戴永華／攝影
陽明交大醫院核子醫學中心團隊合影。圖／陽明交大醫院提供
陽明交大醫院核子醫學中心團隊合影。圖／陽明交大醫院提供
核子醫學中心主任蔡名峰（右）進行蘭陽地區唯一的「核醫治療專屬病房」說明。圖／陽明交大醫院提供
核子醫學中心主任蔡名峰（右）進行蘭陽地區唯一的「核醫治療專屬病房」說明。圖／陽明交大醫院提供
全台首部複合式單光子電腦斷層掃描儀SPE/CT，結合16切與AI影像分析功能，加強心臟及深部臟器的影像清晰度，使原本平均64分鐘的腫瘤體積計算時間，縮短到11.6分鐘就能完成。記者戴永華／攝影
全台首部複合式單光子電腦斷層掃描儀SPE/CT，結合16切與AI影像分析功能，加強心臟及深部臟器的影像清晰度，使原本平均64分鐘的腫瘤體積計算時間，縮短到11.6分鐘就能完成。記者戴永華／攝影
德國西門子的正子斷層掃描儀，具備 512x512 超高解析度與AI快速影像分析能力，快速精確掌握腫瘤位置與大小。記者戴永華／攝影
德國西門子的正子斷層掃描儀，具備 512x512 超高解析度與AI快速影像分析能力，快速精確掌握腫瘤位置與大小。記者戴永華／攝影
全台最先進「核子醫學中心」及蘭陽唯一「核醫專屬病房」今天啟用，兩大設備斥資2.5億元打造而成，做到精準、整合、溫暖的新世代醫療品質。記者戴永華／攝影
全台最先進「核子醫學中心」及蘭陽唯一「核醫專屬病房」今天啟用，兩大設備斥資2.5億元打造而成，做到精準、整合、溫暖的新世代醫療品質。記者戴永華／攝影

手術 陽明交大 醫學中心

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