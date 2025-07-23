恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

根據日本氣象廳資料，位於呂宋島西北側低氣壓稍早生成熱帶性低氣壓，預估24小時內可能升級成今年第8號颱風「竹節草」。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，準「竹節草」位於菲律賓呂宋島東北方，預估於今明兩天有發展為颱風的趨勢，研判仍以影響呂宋島的機率較高，先往南移動，影響呂宋島之後會減弱。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，準「竹節草」目前位於呂宋島西北方近海，今明往西移動短暫進入南海，預估有小幅增強的空間，甚至成為颱風。短暫進入南海後，將與范斯高颱風產生交互作用，路徑有２種可能性，路徑一：重返巴士海峽，朝台灣東部外海前進，強度可能維持熱帶性低氣壓或輕度颱風規模，距離台灣較近。路徑二：穿越菲律賓呂宋島，強度減弱，並朝日本琉球南方海域移動，影響台灣相對輕微。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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