屈公病全球蔓延…疾管署加強機場、港口採檢 有症狀者不可拒絕

近期國際間屈公病疫情嚴峻，全球今年迄今已累計逾25萬例病例，世界衛生組織於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。疾管署發言人羅一鈞表示，目前我國機場、港口已經加強採檢，若有發燒症狀者將採血檢驗，提醒民眾旅遊時也做好自我保護。

國際屈公病疫情中，美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國。亞洲印度今年逾3萬例病例，羅一鈞指出，中國廣東省佛山市疫情增加迅速，迄今已逾2600例病例，主要是境外移入衍生所致，並於澳門等地出現移入病例。

印度洋的法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情已蔓延至其他地區。其餘歐洲法國今年迄已累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利也報告1例本土病例，歐洲往年病例多發生於7至8月，今年異常在6月提早發生。

羅一鈞說，我國屈公病已經六年沒有本土病例，今年截至7月22日目前累積15例都是境外移入，為6年同期最高，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例。

羅一鈞說，為因應全球屈公病疫情，已在國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施；民眾不可拒絕採檢，否則可處罰鍰。如發現疑似個案，後續將由地方衛生單位持續追蹤並啟動相關防治措施。

此外，疾管署針對以下國家提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護。第二級「警示」，對當地採取加強防護：巴西、法屬留尼旺島；第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施：中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞。

屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，其餘還有頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛等，另外，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數周的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數周至數月，甚至數年，此與登革熱表現不同，典型的登革熱不會出現長期的關節痛，為屈公病特徵；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知TOCC，以利及早通報、診斷及治療。

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