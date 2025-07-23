安眠藥使用量攀亞洲第一 醫嘆「不光榮紀錄」床只該有3功能

國人睡眠問題嚴重，精神科醫師楊聰財嘆，以前總是互相問候「甲呷飽未」，現在卻變成「有睡好嗎？」。十八歲以上國人睡眠障礙盛行率直逼四分之一，他表示，安眠藥的健保申報量逐年攀升，每年用藥需求超過10億顆，形同每人每年服用超過200顆，該數據根本是亞洲第一。

楊聰財分享一名個案，一名年約40歲科技業主管小雅，白天要帶團隊衝業績，晚上要照顧兩個學齡子女與年邁公婆，是典型三明治世代，長期壓力導致睡眠到受影響；起初只是偶爾難以入睡，後續演變成整夜淺眠、頻繁做夢，因此到家醫科求助而服用傳統安眠藥。

楊聰財說，該個案服藥初期效果顯著，但是效果遞減，甚至出現健忘、注意力不集中等腦霧狀況，甚至半夜起床煮東西吃，隔天完全不記得。小雅才警覺自己對安眠藥產生依賴，後續轉求助精神科醫師。

傳統助眠藥物分為兩大類：BZD類（苯二氮平類藥物）與Z-Drug類，都透過干預腦部GABA系統達到鎮靜效果。BZD類歷史悠久，能透過抑制大腦神經活性達到鎮靜效果，副作用包含夢遊、夜食、平衡感受影響等；Z-Drug類則作用在特定神經受體，能加速入睡、減少宿醉感，因此在全球廣泛使用。然而，這些藥物的依賴性與戒斷風險不容小覷。

楊聰財指出，不論是BZD還是Z-Drug類藥物，使用過久、劑量過高，容易出現成癮性及戒斷反應，甚至因抑制大腦功能，出現記憶力或注意力無法集中等腦霧現象。

然而，睡眠障礙不是單一問題，常常只是冰山一角。楊聰財表示，睡眠應把握三大原則，第一：黃金睡眠時間是晚上11點到白天6點，午休不應該超過一小時。第二，從日常就可以預防，例如不要在床上滑手機、追劇，要訓練在床上時「腦袋就要關機」，床的用途就只應該有三項「睡覺、養病、性行為」。

最後，他建議民眾可以透過腹式呼吸，練習腦袋放空，或是身體掃描法，讓意識依序集中在腦部、鼻子、下巴、腹部等，也可以幫助腦袋放空入睡。

另外，楊聰財表示，新型助眠藥物是針對「食慾素系統」拮抗，阻斷神經元活化，達到睡眠效果，但不會影響記憶力；食慾素調控控覺醒與睡眠切換，食慾素活性高時，人體會難以入睡。這類藥物藥物作用機轉不會抑制呼吸中樞，對於有呼吸功能顧慮的年長者是較為安全的選擇。

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