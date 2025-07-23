高溫範圍擴至9縣市 新北三峽37.6度居冠
交通部中央氣象署今天下午更新高溫資訊，擴大高溫範圍至9縣市，截至下午3時04分，以新北市三峽區攝氏37.6度最高。
天氣高溫炎熱，氣象署持續更新高溫燈號，新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，截至下午3時04分止，以新北市三峽區達37.6度最高，台南市玉井區37.4度次之，屏東縣內埔鄉、新竹縣關西鎮也出現37度以上的高溫。
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