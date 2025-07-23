免評巴氏量表新制上路 衛福部揭癌末患者列綠色通道對象

外籍看護申請免評巴氏量表新制，即將上路。衛福部長邱泰源說，將採輕重症分流模式，重症患者可經由綠色通道媒合本國看護人員，以及等待外籍看護的空窗期由長照銜接照護，避免患者照顧受到影響。衛福部長照司表示，目前規畫70至79歲癌症四期及非實體癌患者屬重症族群，但相關細節由勞動部公布。

邱泰源今參加114年衛福部部慶活動，並於會前受訪表示，免評新制上路，將讓重症患者優先媒合看護人員，避免重症患者缺乏照顧，而媒合時間盡量在一天內完成，各縣市政府的長期照護管理中心的審查人員人力也會增加。

衛福部長照司長祝健芳說，本次就業服務法修正，一般免評對象，由原有112年修法納入的失智症患者失智評估量表一分者；長照需要等級為第2、第3級，使用長照服務6個月以上，以及85歲以上、輕度依賴照護需求（巴氏量表九十九分以下）者，此次再放寬80歲以上族群，及70至79歲罹患癌症第2期以上患者。

經勞動部、衛福部及專科醫學會討論後，醫界專家認為，新制僅規範70至79歲罹患癌症二期以上患者，但癌症四期及未分期的非實體癌患者卻未列入其中，建議此二類患者應列為重症患者加速評估，讓照顧不中斷，相關細節由勞動部公布。

祝健芳說，當重症患者經由綠色通道媒合本國看護人員時，目前期望媒合的時間可以加速，並縮短到一天，因此，其中要確認患者診斷書中的哪些細節，以加快速度，將由勞動部一併對外說明。

祝健芳指出，目前長照服務提供主要照顧者喘息服務，還有相關交通接送、輔具、居家無障礙改善、專業賦能服務等，外籍看護家庭會非有看護的家庭均可使用，建議等待外籍看護的空窗期，照顧都可以由長照加以銜接。 衛福部長照司長祝健芳說，經勞動部與衛福部、專科醫學會討論後，癌症末期及未分期的非實體癌患者應列為重症患者加速評估，相關細節則由勞動部公布。記者沈能元／攝影

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