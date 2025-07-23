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頻尿竟是攝護腺癌骨轉移 醫示警：急尿不乾淨也要注意

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
三總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕說，國內攝護腺癌病人有年輕化趨勢，近期50歲罹癌病人增加，而攝護腺癌通常沒有症狀。記者林琮恩／攝影
三總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕說，國內攝護腺癌病人有年輕化趨勢，近期50歲罹癌病人增加，而攝護腺癌通常沒有症狀。記者林琮恩／攝影

一名68歲退休國中教師李先生，3年前因頻尿與骨盆疼痛就醫，發現已罹患攝護腺癌，且發生骨轉移，他平時生活規律，常與妻子、兒孫至戶外散步活動，至診間時病況嚴重到無法行走，讓他擔心迅速惡化。在三總醫院就醫，接受骨轉移藥物治療後，李先生骨轉移併發症成功控制，且治療至今沒有復發或惡化跡象。

攝護腺癌發生率在男性10大癌症中排名第三，2022年新發生個案人數高達9062人，年齡中位數為72歲。三總醫院泌尿外科主治醫師楊明昕說，國內攝護腺癌病人有年輕化趨勢，近期50歲罹癌病人增加，而攝護腺癌通常沒有症狀，但良性攝護腺癌病人會出現頻尿、急尿、尿不乾淨等症狀，攝護腺癌病人容易發生骨轉移，比率超過65%，若發現早期症狀，建議盡快至醫院就醫。

楊明昕表示，攝護腺癌是男性癌症中存活率較高的癌症之一，即使發生骨轉移，也有雙磷酸鹽藥物、單株抗體藥物可減少骨轉移造成的骨折併發症，這類用藥雖有下顎骨壞死等副作用，但比率不高，只要持續觀察就沒有疑慮，為讓醫師安心用藥，三總整合泌尿外科、骨科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、神經外科、復健科、核子醫學科、口腔外科、營養科、癌症個管師等，建立標準治療流程。

三總醫院整合團隊2018年成立，截至2022年累計268位骨轉移患者。楊明昕表示，只要是該院攝護腺癌骨轉移病人，就會被安排由整合團隊照顧，分析這群病人，骨轉移併發症從33%下降至12%，低於國際平均的40%；病人需要放射治療人數，則從20%下降至9%，低於國際平均數據27%，病人整體存活時間，延長約半年，足見整合治療對病人來說，治療效果更佳。

楊明昕表示，早期診斷與延緩骨轉移發生為提升生活品質關鍵，除治療以外，也建議民眾補充維生素D、補充鈣質、規律運動、戒菸限酒，50歲以上男性應定期接受攝護腺特定抗原（PSA）檢查，及早發現病況、及早治療。

癌症 攝護腺癌

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