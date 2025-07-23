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科學園區需地暴增3倍 環團痛批搶地、毀農、毀環境

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先! 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。指新增科學園區勢必毀農、犧牲環境生態，要求應以褐地為優先，莫重蹈北中南科帶來的搶地閒置的覆轍。記者黃義書／攝影
環保團體前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先! 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。指新增科學園區勢必毀農、犧牲環境生態，要求應以褐地為優先，莫重蹈北中南科帶來的搶地閒置的覆轍。記者黃義書／攝影

國科會今年5月提出「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」案，2050年需地面積增為3000公頃。今天環境部環評大會將進行排審，環保團體會前針對「桃竹苗大矽谷」和「大南方新矽谷」兩大矽谷案勢必將徵收大面積農牧用地，毀農增汙染等提出批判。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，科學園區擴建案政策環評初審時國科會才說明是「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」兩計畫要新增用地，且不是在既有科學園區或產業園區周邊，違反政策環評原徵詢意見而且新設科學園區儲備用地高達3000公頃的需求，政府不該打著均衡台灣的口號，以縮小城鄉差距為名，跟人民搶土地、毀農、破壞環境生態。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，鑑於既有科學園區已造成所在地區的用水、用電緊繃，交通壅塞、地價飛漲、建案暴增、河川與空氣汙染，若再擴增3000公頃將對環境帶來難以承受的衝擊。呼籲工業整體規模應有上限，高科技產業的擴增應搭配已無競爭力傳統產業的瘦身與轉型，而日後科學園區若有新建、擴建的必要，則不應進駐農業縣市，應遵循各縣市國土計畫與國土功能分區，且只能使用城鄉發展地區第二類的土地。

中科污染搜查線秘書長徐宛鈴表示，2018年行政院核定了「全國國土計畫」，科技部（現國科會）訂2036年新增科學園區用地1000公頃的總量，還等不到2028年全國國土計畫通盤檢討，行政院又核定了「大南方新矽谷」和「桃竹苗大矽谷」推動方案，打算到2050年新增3000公頃科學園區用地，等同於現在的行政院打臉了7年前的行政院，痛批院長換人就不認帳。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠指出，晶圓產業和AI產業大量移往美國，科學園區用地的需求應該大量調降，且只租不售的狀況下，還會有大量的科學園區用地釋出，搭配台灣日益嚴重的少子化問題，國科會開出這麼高的科學園區用地需求，缺乏科學證據和理性評估，就要桃竹苗地區民眾承擔區段徵收的霸凌與迫遷，只為維持房地產炒作的力度，讓人難以接受。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰質疑，目前已開發卻租不出去的銅鑼科學園區、宜蘭科學園區、二林園區與中興園區，其出租率分別是66.6 %、38.7 %、54.9%與51.1%，顯見從一開始的可行性評估就有嚴重的缺失。在既有問題尚未解決之際，卻又計畫擴大開發，等同漏洞未補、又挖新洞。

科學 矽谷 行政院

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