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影／環團呼籲新增科學園區褐地優先 莫毀農增汙染

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
環保團體下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先! 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。指新增科學園區勢必毀農、犧牲環境生態，要求應以褐地為優先，莫重蹈北中南科帶來的搶地閒置的覆轍。記者黃義書／攝影
環保團體下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先! 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。指新增科學園區勢必毀農、犧牲環境生態，要求應以褐地為優先，莫重蹈北中南科帶來的搶地閒置的覆轍。記者黃義書／攝影

監督施政聯盟、淨竹文教基金會、看守台灣協會、中科汙染搜查線、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。

環境部下午將就國科會提出的「新設（含擴建）科學園區政策評估說明書（第二次修正）」案的政策環評，其中需地暴增為3000公頃，土地要圈在哪裡原草案國科會說法含糊不清，環保團體質疑，環評委員書審也提問，最後在國科會會議資料中才透露是「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」兩計畫要新增用地。

環保團體針對這兩大矽谷案勢必將徵收大面積農牧用地，毀農增汙染，有違國土計畫法功能分區的規畫。環團指此二大計畫罔顧國土計畫及維護優良農地政策問題，訴求應以褐地為優先，莫重蹈北中南科帶來的負面影響，以及中科四期搶地閒置的覆轍。

監督施政聯盟、淨竹文教基金會、看守台灣協會、中科汙染搜查線、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟、淨竹文教基金會、看守台灣協會、中科汙染搜查線、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟、淨竹文教基金會、看守台灣協會、中科汙染搜查線、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。記者黃義書／攝影
監督施政聯盟、淨竹文教基金會、看守台灣協會、中科汙染搜查線、彰化縣環境保護聯盟等環保團體，下午前往環境部舉行「新增科學園區應以褐地優先 勿再搶地、毀農、犧牲環境生態」記者會。記者黃義書／攝影

矽谷 科學 國科會

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