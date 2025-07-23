台鐵年度班次改點 海線將調整新型區間快、自強號行駛

苗栗縣立委陳超明服務處針對先前鄉親在臉書社團反映，台鐵年度改點後，服務海線區間快車所採用車型出現調整，造成鄉親搭乘體驗上不如以往的情形；經陳立委向台鐵公司爭取昨傳出好消息，今年9月起新增自強號對號列車行駛班次外，明年初起也將調增新型列車上路，服務海線旅客。

陳超明服務處今天表示，為了改善鄉親的搭乘體驗及提升海線載客動能，立委陳超明昨邀集台鐵公司進行討論。

會議中，台鐵公司提到，年度改點後，為配合台中月台高架延伸，營運海線的區間快車，北上、南下部分目前仍有7列屬於新型EMU900車型，僅2列為EMU800或EMU700車型；另外，台鐵自今年9月起，南下一車次、北上二車次區間快車，將調整為自強號對號列車行駛。

同時，明年初行駛海線的南下、北上普悠瑪自強號，將更換為最新型EMU3000自強號行駛。而為了服務更多香燈腳至白沙屯拱天宮參拜，台鐵也同意研議北上區間快車，新增一車次停靠白沙屯站。

陳超明表示，台鐵年度改點多，有鄉親反映海線地區搭乘體驗出現變化，可見海線鄉親具有一定程度的搭乘需求，他希望台鐵公司未來在調度車輛上能更靈活，以符合鄉親搭乘的需要。

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