率先全台醫學中心 奇美醫院獲ISO 7101認證醫療品管

面對高齡化社會、慢性病人口攀升、醫療數位轉型推進及病人權益意識抬頭，醫院不僅要照顧好病人，更要兼顧醫護人員福祉，奇美醫院今年7月率先全台獲得ISO 7101認證，奇美醫院院長林宏榮說，未來病人每一次看診、每一筆醫療決策，都將更加安全、有保障。

林宏榮說明，ISO 7101為國際標準化組織ISO在2023年推出，全球第一套專為醫療機構設計的品質管理系統標準，結合醫療專業特性，聚焦在病人安全、醫療品質及病人經驗，奇美醫院今年7月正式取得認證，成為全台率先獲得此國際級醫療品質管理系統標準驗證的醫學中心。

他提到，認證內容涵蓋7大核心要素，同時建構一個真正以「人」為本的安全管理架構，強化領導統御、臨床風險管理、員工福祉、資安韌性、臨床風險管理與永續發展等治理體系，協助醫療機構在面對高齡化、慢性病與數位化浪潮下，讓醫療照護更穩定、更具延續性。

奇美醫院強調，透過制度化的品質管理，不僅能提升醫療團隊的穩定與效能，更能讓病人獲得更安全、更值得信賴的照護外，醫護同仁的工作負擔也將更合理，打造有韌性的醫療團隊。

台灣檢驗科技公司（SGS）管理與保證事業群副總裁鮑伯宇今早也出席授證典禮並頒發證書，由林宏榮代表收下，象徵台灣醫療品質正式與國際接軌。

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