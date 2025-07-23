雙熱帶系統恐共舞 氣象粉專示警：明後天北部先大雨周末換南部

菲律賓東方海面和南海一帶目前是大低壓區，熱帶系統發展中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，第7號颱風范斯高上午生成，目前呂宋島西北側也有個低氣壓發展中（11W），預估未來兩者會產生互動。未來一周台灣附近熱帶系統相當活躍，天氣變化節奏快速，不確定性高，颱風強度雖疲弱，對台灣直接衝擊有限，但帶來豐沛水氣將使降雨機率顯著提高，特別是北台灣地區可能出現大雨，南部地區周末起也容易下雨，戶外活動務必備妥雨具或規畫雨備方案。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，范斯高颱風目前位於日本琉球東南方海域，在北方太平洋高壓強勢導引下，將迅速朝西北轉西北西移動，預估於周四夜晚穿越日本那霸與宮古島之間海域。周五將抵達台灣北部外海。依目前資料研判，范斯高強度增強有限，屆時可能已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣直接衝擊程度較低。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶低壓11Ｗ目前位於呂宋島西北方近海，今明往西移動短暫進入南海，預估有小幅增強的空間，甚至成為颱風。11Ｗ短暫進入南海後，將與范斯高颱風產生交互作用，路徑有２種可能性，路徑一:重返巴士海峽，朝台灣東部外海前進，強度可能維持熱帶性低氣壓或輕度颱風規模，距離台灣較近。路徑二： 穿越菲律賓呂宋島，強度減弱，並朝日本琉球南方海域移動，影響台灣相對輕微。

󠀠在天氣影響方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周四周五受范斯高颱風外圍水氣影響，北部及宜蘭地區將有短暫雷陣雨，可能伴隨間歇性大雨及沿海強陣風，尤其山區應留意持續性大雨。全日天氣不穩定。其他地區為多雲到晴，午後仍有局部雷陣雨。

󠀠周六到下周二，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，范斯高減弱為普通低壓，配合11W掠過台灣東部外海，雙系統構成的低壓大持續籠罩台灣上空。在西南風環境下，水氣充足，台灣各地皆容易出現雷陣雨，天氣狀況將非常不穩定。

󠀠 ※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

未來一周台灣附近熱帶系統相當活躍。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

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