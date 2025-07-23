女遊客出國少1物慘被拒絕入境 過來人曝正解：槓下去就是浪費時間
旅遊機票達人「布萊N」近日到非洲旅遊，他入境模里西斯時，剛好目睹一位女性因沒有離境機票被拒絕入境，便以這個活生生的例子提醒大家，「很多國家會因為沒有離境機票而拒絕入境的，特別是獨行的旅客。」
「布萊N 機票達人」昨（22）日在臉書發文表示，自己離開馬達加斯加後入境模里西斯，他讚嘆台灣護照落地簽免費，真是友善，不過可惜入境章又只會被蓋在手寫的落地簽紙上，離境時就會被收走。
布萊N透露，在過移民官時，剛好遇到前面有一位中國女性，因為沒有離境機票被拒絕入境，雙方當場起了爭執，該名女子對移民官說：「為什麼不行？我不會知道我想待多久啊？！你們對遊客這麼不友善嗎？！」
布萊N接著表示，移民官沒怎麼搭理她，最後還是悻悻然被請到一旁，應該是被要求網上訂離境機票再來通關。「活生生的例子跟大家分享，很多國家會因為沒有離境機票而拒絕入境的，特別是獨行的旅客。」
貼文一出網友們也紛紛留言，「到底是多蠢才會想咆哮移民官」、「我以為先訂好離境回程機票是基本常識，可能我是單身女性又經常入境美國，所以回程機票先訂好是很基本的準備工作」、「我這個暑假用里程訂了一堆單程機票，每一次辦理報到時都會被地勤要求提出回程或是前往第三國的機票證明，所以是真的會被問的。」
有位過來人則說：「這種狀況我遇過2次，槓下去就是浪費時間，當場刷一張免費取消的機票就可以解決了啦！」布萊N也認同回應：「沒錯！正解」。
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