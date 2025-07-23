快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

北捷信義線東延段通車倒數 列車首次駛入廣慈站

中央社／ 台北23日電

台北市捷運局表示，信義線東延段首部列車今天凌晨成功自象山站駛入廣慈/奉天宮站，代表工程進入通車前最後階段，接下來將進行全系統整合等動態測試，預計年底完工。

自民國105年開工至今，號稱捷運史上最困難工程的信義線東延段已完成車站主體與隧道建設，接棒的車站與軌道區域內各項機電設備安裝、靜態測試也順利結束，進入最後的列車試運轉作業。截至今年6月底，整體工程進度達85.7%。

台北市捷運工程局機電系統工程處今天透過新聞稿說明，由於信義東延段是要與既有的淡水信義線銜接，牽涉到大量系統界接與整合作業，且為避免影響日間列車運行，所有工程僅能在避開捷運公司營運及維修時段的凌晨進場，並要在測試結束後即時復歸原系統，確保日間行車安全無虞。

機工處表示，歷經重重挑戰，今天凌晨首度成功將列車自象山站駛入廣慈/奉天宮站，全線進入自動駕駛等列車主線動態測試與全系統整合測試階段，象徵離正式通車更近一步。

機工處表示，此階段預計需要4至5個月時間，將持續與捷運公司密切合作，爭取更多測試時段，朝整體工程年底完工目標邁進。

成功 捷運公司

延伸閱讀

高雄沿海路貨櫃專用道二期完工通車 民嘆遭大車夾擊看不到下個路口

演習直擊！北捷只進不出人潮減、商店拉鐵門 民眾訝異這事

捷運一周兩次「卡門」 議員：北捷要痛定思痛、別總怪旅客不小心

北市城鎮韌性演習明登場 北捷規範一次看

相關新聞

范斯高颱風明後最接近北部防大雨 氣象署：兩情況恐發海警

原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，今日上午８時發展為第７號颱風范斯高，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，颱風未...

身陷颱風窩！今明恐有三颱生成 賈新興點名兩個台灣要注意

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，18日起菲律賓和南海一帶都是低壓環境，是季風槽，俗稱颱風窩。賈新興今天在臉書...

颱風范斯高生成！ 最新路徑、對台影響出爐

原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，今日上午８時發展為第７號颱風范斯高，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，颱風未來將朝琉球南方海面移動，明後兩天最接近台灣，北部有局部大雨。

準「范斯高」颱風周四周五離台灣最近 粉專：這兩地會被外圍環流掃到

范斯高颱風估最快今生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，包括歐洲、美國及德國模式對準颱風屆時離台遠近看法不一，但...

停車不當事件頻傳！台鐵祭鐵腕：出包需重做適性測驗 未通過就調職

台鐵今年已發生8起停車不當事件，主因為進站車速過快，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置...

苦撐13年…才剛慶祝60歲生日 「讀者文摘」雜誌繁體中文版劃下句點

今年五月甫慶祝六十週年的「讀者文摘」雜誌中文版，確定將於八月停刊，六月出版的雙月刊為最後一期。讀者文摘透過中友圖書線上訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。