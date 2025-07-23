北捷信義線東延段通車倒數 列車首次駛入廣慈站

台北市捷運局表示，信義線東延段首部列車今天凌晨成功自象山站駛入廣慈/奉天宮站，代表工程進入通車前最後階段，接下來將進行全系統整合等動態測試，預計年底完工。

自民國105年開工至今，號稱捷運史上最困難工程的信義線東延段已完成車站主體與隧道建設，接棒的車站與軌道區域內各項機電設備安裝、靜態測試也順利結束，進入最後的列車試運轉作業。截至今年6月底，整體工程進度達85.7%。

台北市捷運工程局機電系統工程處今天透過新聞稿說明，由於信義東延段是要與既有的淡水信義線銜接，牽涉到大量系統界接與整合作業，且為避免影響日間列車運行，所有工程僅能在避開捷運公司營運及維修時段的凌晨進場，並要在測試結束後即時復歸原系統，確保日間行車安全無虞。

機工處表示，歷經重重挑戰，今天凌晨首度成功將列車自象山站駛入廣慈/奉天宮站，全線進入自動駕駛等列車主線動態測試與全系統整合測試階段，象徵離正式通車更近一步。

機工處表示，此階段預計需要4至5個月時間，將持續與捷運公司密切合作，爭取更多測試時段，朝整體工程年底完工目標邁進。

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