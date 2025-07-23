吃香腸配大蒜有原因！吃飯別再挑掉這類蔬菜 醫：能抗7種癌

急診科醫師張適恆於YouTube頻道發布影片，指出石蒜科蔥屬這類的蔬菜，因含有強大包含DADS等的有機硫化物，其引起的嗆辣氣味可能讓人掉淚、感到不適，卻是最強大的「防癌秘密武器」，能對抗包括胃癌、頭頸癌、食道癌等7種常見癌症。

張適恆指出，近年來除了眾所周知的十字花科蔬菜具抗癌效果外，石蒜科蔥屬這類的蔬菜，因富含豐富的有機硫化物，包括DMS、DADS、DATS、DTTS、DPDS等，其中的硫成分具有破壞癌細胞DNA的特性，能有效抑制癌細胞的生長。

包含洋蔥、蔥、大蒜、韭菜等，皆是石蒜科植物中的蔥屬，其共同點是皆具有強大的防癌功效。張適恆說，有研究指出，若每日攝取足夠的蔥屬蔬菜，能大幅降低罹患許多癌症的風險，包括胃癌、頭頸癌、食道癌、大腸癌、肺癌、攝護腺癌及乳癌等7種常見癌症。

此外，石蒜科蔥屬蔬菜內含的DADS，具有中和香菸致癌物質的功效，也能清除加工肉品中引起大腸癌的亞硝胺成分，這也解釋為何有些人食用香腸時，會搭配生洋蔥或大蒜一起食用。

張適恆指出，石蒜科蔥屬中的洋蔥，其富含蘿蔔硫甘與槲皮素，在被切碎後，蘿蔔硫甘會轉為具抑制癌細胞功效的蘿蔔硫素，而槲皮素則能影響特定的RNA片段，讓這些片段無法操控那些對身體有害、會讓正常細胞產生變化的有害基因。此外，洋蔥豐富的有機硫化物具有破壞癌細胞DNA的潛力，有效阻止癌細胞生長。

醫師同時也提醒家中有養狗的民眾，例如葱這類的石蒜科蔥屬蔬菜，是不能給狗食用的，一旦被狗食用，輕則產生腸胃炎，重則因破壞紅血球而造成貧血情形，家中有毛孩的民眾不可不慎。

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