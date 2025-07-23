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停車不當事件頻傳！台鐵祭鐵腕：出包需重做適性測驗 未通過就調職

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵今年已發生8起停車不當事件，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置不當，該司機員將重新接受「適性測驗」。聯合報系資料照
台鐵今年已發生8起停車不當事件，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置不當，該司機員將重新接受「適性測驗」。聯合報系資料照

台鐵今年已發生8起停車不當事件，主因為進站車速過快，為加強監督力道，台鐵公司宣布，日後若有司機員以高速進站，導致停車位置不當，該司機員將重新接受「適性測驗」，看其各項反應能力是否適合繼續擔任列車司機員；據了解，若測試後未通過，公司將安排至機務類其他崗位。

台鐵今年接連發生8件停車不當事件，台鐵公司總經理馮輝昇7月21日在處務會議中宣布，機班進站停車應採「二段式」，若發現司機以高速進站，導致停車不當情況，該司機需重新進行適性測驗。

台鐵公司說，鑒於今年已發生多起停車位置不當事件，經分析原因發現，部分事件是因「進站車速高」所導致，先前也已通令司機，要求採二段式減速進站，為確保行車安全及降低行車事故，因此再次要求司機遵守。

至於什麼是二段式減速停車及適性測驗？台鐵解釋，二段式減速停車，是指出進站減速流程區分為2階段，第1階段為列車進站前，司機在準備停車時，先將列車速度降至可控速度，通常在60公里以下，待列車進站後，再進行第2階段對準停車位置停車減速流程，降低列車停在月台外的風險。

台鐵指出，適性測驗則是委託航空醫學中心辦理，測驗內容包含注意力、反應力、移動預感等操作訓練，是一種判斷受是人員是否適合從事駕駛工作的一種測驗，一般司機員在受訓前需先通過該測驗。

據了解，台鐵原本就要求司機在進站時需二段式減速停車，這次新制新增「重新進行適性測驗」的處分，以檢視司機員的應變能力，若遇到緊急狀況能否冷靜應對；若當事司機員未通過測驗，就無法繼續擔任司機，台鐵公司將安排該員至機務類崗位，負責相關檢修工作。

台鐵 車位

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