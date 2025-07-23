玉山瓦拉米山屋升級太陽光電板 極端惡劣天氣也能供電10天

為實現2050淨零排放目標，內政部先前規畫在國家公園建物上設置太陽能板。國家公園署玉山國家公園管理處與大東電業升級瓦拉米山屋的太陽能光電設備，未來能儲電10度，1度能供60名山友充電，代表在極端惡劣狀況下也能供電10天，預計下月25日起施作。

玉山國家公園管理處今與大東電業廠股份有限公司簽署「玉山國家公園山屋既有微電網升級合作備忘錄」。國家公園署長王成機表示，山屋長年仰賴太陽能供應照明、通訊等基本需求，位置多處偏遠，設備維護及更換困難，所需經費龐大，首波行動將先針對瓦拉米山屋更新太陽能光電設備，「導入微電網特點的光儲整合系統。」

國家公園署說明，山屋是登山者在高山環境中重要庇護所，在先天條件限制下，避難山屋電力規畫都利用太陽能供應低耗能光源使用，隨時間增加，太陽能光電系統及儲能設備亦陸續出現老化，使用效能降低。此次將山屋結合高效率太陽能發電設備與鋰電池儲能模組，可於日照不足或夜間穩定供電，顯著提升山屋電力的穩定性與自主性，降低停電風險。

王成機表示，目前40個山屋中，有將近30個山屋有太陽光電，可供山友休息與手機充電。與過去裝設的早期設備相比，如今光電設備效能可以提升至少3倍。另國家公園署力推「國家公園山屋整體改善計畫」，近年已完成多處山屋整修，加強電力服務。

東電綠能公司執行長林美伶表示，這一套儲能設備可充10度電，1度電約可讓60名山友手機充電，就算陰天也能供電；就算在極端狀況如烏雲密布情況下，也可以供電10天。而光電板採全黑模式，盼能盡量隱藏在環境中，不影響生態，且這套設備可以透過手機管理，相當方便。 玉山國家公園管理處今與大東電業廠股份有限公司簽署「玉山國家公園山屋既有微電網升級合作備忘錄」。圖／國家公園署提供

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