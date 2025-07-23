全國蜂蜜評鑑複評 養蜂協會：龍眼蜜近10年最豐收

114年全國國產蜂蜜品質評鑑複評作業今天在台中舉辦，預計將選出158個獎項。台灣養蜂協會表示，今年龍眼蜜收成時氣候佳，以產量來講，為近10年最豐收。

評鑑複評作業今天在台中地區農會舉辦，邀請產官學界及專家共21人組成評鑑小組，進行色、香、味3項感官品評，預計評出龍眼蜜特等獎19名及頭等獎111名，荔枝蜜特等獎4名及頭等獎24名。

農糧署農業資源組副組長饒美菊告訴中央社記者，今年荔枝蜜採收時，剛好碰到寒流，因此採收量較少，龍眼蜜的部分因各地龍眼開花狀況良好，龍眼蜜採收量足、品質也比較好，與正常年相比，今年算是豐收，也彌補去年採收量不足的情形。

饒美菊表示，國產蜂蜜其實不足國內需求，每年約進口4000公噸。若消費者想品嘗國產蜂蜜，推薦可直接向蜂農購買，或挑選國產蜂產品、產銷履歷標章的產品。

台灣養蜂協會理事長黃國展說，評鑑先由中央畜產會進行蜂蜜國家標準、抗生素及農藥檢測合格後，才能進入複評，評鑑結果預計8月23日舉辦頒獎典禮。龍眼蜜去年因為氣候不好產量不足，評鑑參加只有84人，今年參加有285人，以產量來講，為近10年最豐收。

台灣養蜂協會常務監事、蜂農趙燿烽表示，除全國蜂農評鑑，各縣市農會也都會舉辦評鑑，消費者也可以多選購相關的競賽產品，購買更安心。

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