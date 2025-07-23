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司機員停車不當 台鐵：重新適性測驗未過調職
今年台鐵已發生多起停車位置不當事件，台鐵公司近期要求列車須落實二段式減速進站，若再有違規，司機員將重新接受適性測驗，若未通過，將調離駕駛職務。
台鐵今年傳出多起停車位置不當事件，包括近期在7月17日發生1列3187次區間車準點到南靖站，因停車位置不當超出停靠月台。
台鐵總經理馮輝昇日前在處務會議下令，列車進站應以二段式，日後若查到司機以高速進站，造成停車位置不當，將重新安排適性測驗。
台鐵表示，今年多起停車不當事件中，經原因分析有部分為進站車速高所導致，先前也已通令要求採二段式減速進站，為確保行車安全及降低行車事故，再次要求員工須遵守。
針對兩段式減速停車部分，台鐵解釋，列車進站減速流程區分為兩階段，第一階段為列車進站前，司機員為做停車準備，先將列車降低於適當可控速度（通常為60公里以下），待列車進車站後，再辦理第二階段對準停車位置停車減速流程，以降低列車停於月台外的風險。
至於適性測驗，台鐵說明，是委請航空醫學中心辦理，這項測驗是一種判斷受試人員是否適合從事駕駛工作的方式，其內容包含反應力、注意力以及移動預感等操作訓練，若司機員未通過，將調離駕駛職務。
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