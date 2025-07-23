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晨跑突癱軟又沒事 部桃醫：小中風10%~20%、3月內真中風

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師邱詡懷提醒一旦發現自身或親友出現短暫性的言語不清、肢體無力等異常，「搶時間就醫」才是守護腦健康的關鍵第一步。圖／衛福部桃園醫院提供
醫師邱詡懷提醒一旦發現自身或親友出現短暫性的言語不清、肢體無力等異常，「搶時間就醫」才是守護腦健康的關鍵第一步。圖／衛福部桃園醫院提供

中壢55歲的陳先生住是長期維持規律運動的上班族，有高膽固醇病史，但靠著飲食與藥物控制，近期健康檢查的數據都相當理想。日前清晨晨跑時突然左手左腳無力、說話含糊，嚇得立刻停下腳步，幸好十多分鐘後症狀自行緩解。

陳先生還是不放心，在家人陪同下到衛福部桃園醫院神經內科檢查，確認為「暫時性腦缺血發作」（Transient Ischemic Attack，簡稱TIA），也就是俗稱的「小中風」。

桃園醫院神經內科醫師邱詡懷表示，暫時性腦缺血是因腦部某處血流短暫中斷引發的神經功能障礙。由於症狀通常在幾分鐘內就會緩解，甚至不需治療就可以自行恢復，因此常被誤以為是單純疲勞或血糖波動。事實上，TIA是一種嚴重的健康警訊。

邱詡懷說明，根據臨床統計，高達一至二成的TIA患者會在發作後3個月內發生真正中風，而其中一半更集中在前三天內。若出現單側手腳突發性無力或麻木、語言困難、視力模糊、走路不穩、頭暈等類似症狀，即便症狀很快消失，也不可掉以輕心，務必儘速就醫，做腦部影像與血管風險評估。

透過MRI、頸動脈超音波與心電圖等檢查，不僅能找出是否已有血栓跡象，還可針對動脈狹窄等危險因子及早介入治療。

針對TIA患者，醫療團隊會視個人病況採取多管齊下的防中風措施，包括控制血壓、血脂、血糖，並依據風險分級開立抗血小板或抗凝血藥物。部分病人若發現有嚴重頸動脈狹窄，還可能需要考慮血管支架置放或內膜切除等手術方式，以減少再發機率。

邱詡懷強調，TIA的危險在於「來得快、去得也快」，但它並非無害的警訊。忽略小症狀，可能錯失預防中風的黃金時間。民眾一旦發現自身或親友出現短暫性的言語不清、肢體無力等異常，千萬別心存僥倖，搶時間就醫才是守護腦健康的關鍵第一步。

中風 患者 風險

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