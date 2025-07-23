企業助攻玉山山屋更新太陽能設備 陰天供電不中斷

玉山國家公園管理處與大東電業，更新瓦拉米山屋的太陽能光電設備，未來能儲電10度，1度就能供應60名山友充電，在極端惡劣、無光狀況下也能供電10天；預計8月25日開始施作，約5天就能完成。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處與大東電業廠股份有限公司，今天上午舉辦「玉山國家公園山屋既有微電網升級」合作備忘錄簽署儀式。

國家公園署長王成機致詞表示，山屋長年仰賴太陽能供應照明、通訊等基本需求，多位處偏遠，設備維護及更換困難，所需經費龐大。

王成機說，這次大東電業與東電綠能公司提供設備技術與施工，改善玉山國家公園山屋設施，成為首家投入山屋太陽能光電設施改善計畫的企業，首波行動將先更新瓦拉米山屋的太陽能光電設備，導入微電網特點的光儲整合系統，強化山屋能源自主能力。

王成機表示，目前40個山屋，將近30個山屋有太陽光電，提供山友休息與手機充電。與過去裝設的早期設備相比，現在的光電設備效能可以提升至少3倍。

王成機指出，國家公園署積極推動「國家公園山屋整體改善計畫」，玉管處近兩年已完成多處山屋整修，加強電力服務，期望強化安全、便利的避難環境。

東電綠能公司執行長林美伶指出，這套儲能設備可以充10度電，1度電可以開放60名山友手機充電，或燒水泡60碗泡麵，就算是陰天也能供電；基本上正常使用下，不太可能將電用完，甚至在極端狀況如烏雲密布、完全無法透光之下，也可以供電10天。

林美伶強調，光電板採全黑模式，希望盡量隱藏在環境中，不影響生態，且這套設備可以透過手機管理，相當方便。

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