阿嬤拿阿公抗生素餵孫害住院 兒童抗生素不良反應5年通報154件

夏季兒童放暑假，社交、出遊頻繁，得到感冒的機會也增加，許多家長擔心症狀惡化，會要求醫師開立抗生素藥物，甚至有阿嬤拿阿公的抗生素給感冒的孫子吃，導致孫子發生過敏反應。衛福部食藥署統計，近5年12歲以下兒童使用抗生素不良反應通報共154件，引發不良反應症狀以皮膚症狀最多，佔比將近7成。

食藥署統計，2020年截至目前，抗生素用藥不良反應通報件數，不分年齡合計2354件，占所有藥品不良反應通報3.6%。食藥署副署長王德原表示，2354案件中，12歲兒童案件數量為154件，不良反應通報最多的成分是「安莫西林（Amoxicillin）」，占55%，最常見症狀為皮膚出疹占69.9%，腸胃道相關症狀占13.1%，呼吸道相關症狀占3.4%。

一名2歲男童，因傳染性單核球增生症（EB病毒感染）發燒，祖父母未帶其就醫，祖母取用先生遺留的安莫西林抗生素，稍微減量後給男童服用，結果出現噁心、嘔吐、全身皮膚紅疹、食慾下降、活動力變差等症狀，必須住院治療。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，兒童不是「小大人」，體內各系統尚未完全發育成熟，對藥物吸收、代謝、排泄和作用方式，與成人有極大不同，即使減量處理，也無法準確推估安全劑量，未依醫囑使用抗生素，恐導致呼吸抑制、腸阻塞、抽搐、心律不整等嚴重不良反應；抗生素不規則用藥也很危險，如家長不慎忘記餵藥，建議回醫療院所補足劑量，避免抗藥菌產生。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說，民眾應把握不主動要求抗生素、不隨便購買抗生素、不吃他人抗生素、不隨便停藥、遵守醫囑用藥「四不一要」原則，幼兒感冒多為病毒引起，使用抗生素不僅沒效，還會引發不良反應、影響腸道菌叢生長等，得不償失，萬一未遵守抗生素服用頻率及劑量，擅自中斷用藥，更有可能「養出超級細菌」，導致孩子未來感染時無藥可治。 林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，兒童不是「小大人」，體內各系統尚未完全發育成熟，對藥物吸收、代謝、排泄和作用方式，與成人有極大不同，即使減量處理，也無法準確推估安全劑量。記者林琮恩／攝影 食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說，民眾應把握不主動要求抗生素、不隨便購買抗生素、不吃他人抗生素、不隨便停藥、遵守醫囑用藥「四不一要」原則。記者林琮恩／攝影

商品推薦