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乳房切除後慢性疼痛 神經阻斷術助患者重拾生活品質

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院疼痛科主任施秉成指出，針對此類神經性疼痛，可透過神經阻斷術準確找到病灶，緩解痛感、改善生活品質。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院疼痛科主任施秉成指出，針對此類神經性疼痛，可透過神經阻斷術準確找到病灶，緩解痛感、改善生活品質。圖／台北慈濟醫院提供

乳癌術後若持續出現胸部、上臂或腋下疼痛超過3個月，甚至合併灼熱、針刺感等症狀，可能是「乳房切除後疼痛症候群（PPBPS）」，醫師提醒，此為常見卻易被忽略的慢性疼痛問題，國外研究發現發生率高達20%至65%。醫師指出，針對此類神經性疼痛，可透過神經阻斷術準確找到病灶，緩解痛感、改善生活品質，若治療效果良好，還能進一步確認病因，避免患者長期受苦。

台北慈濟醫院疼痛科主任施秉成說明，PPBPS屬於多重機制造成的神經疼痛，可能來自神經受損後的異常放電、中樞敏化、疤痕沾黏或慢性發炎等，不僅造成疼痛，也會合併感覺異常、敏感或麻木。臨床風險因子包括年輕女性、接受腋下淋巴清除手術、術後止痛不佳、術前已有疼痛者或本身有焦慮、憂鬱傾向，且與基因及肥胖亦有關聯。

施秉成表示，目前針對這類患者，除口服藥物外，醫師可進行超音波導引神經阻斷術，將局部麻醉藥注入痛覺神經旁，以中斷錯誤的神經傳導訊號，達到診斷與治療雙重效果。對於頑固型疼痛患者，亦可考慮電燒治療，疼痛緩解可維持約半年。

48歲的林小姐即是其中一例。她因乳癌接受右側乳房全切除術，術後半年仍疼痛不止，即使服藥也無法緩解，嚴重影響日常生活。求診疼痛科後，經施秉成診斷為PPBPS，接受神經阻斷術治療後，疼痛明顯改善，困擾多年終獲解決，生活品質也大幅提升。

施秉成提醒，乳癌病友在術前術後應積極與醫師討論止痛策略，若疼痛持續三個月以上或症狀加劇，務必及早就醫，由專科醫師評估處理，避免影響生活與心理健康。

乳癌

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