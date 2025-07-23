范斯高颱風明後最接近北部防大雨 氣象署：兩情況恐發海警
原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，今日上午８時發展為第７號颱風范斯高，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜上午指出，颱風未來將朝琉球南方海面移動，明後兩天最接近台灣，北部有局部大雨。
周六為大罷免投票日，林秉煜指出，颱風向西移動過程中，周五深夜到周六有機會減弱為低氣壓，繼續向西移動進入中國及馬祖附近一帶。目前發海警機率低，但范斯高減弱速度慢或路徑再偏南，馬祖地區有可能發布警報。
林秉煜指出，台灣南邊菲律賓呂宋島西北側有低氣壓發展中，台灣東南方菲律賓東方海面則有上午生成的颱風范斯高，未來會稍微增強，但空間不大，會持續向西移動到琉球海面，移動過程中在明天下半天到周五是最接近台灣的時候，外圍雲系帶來偏北到東北風，北部下雨情形比較明顯，天氣不穩定，中南部也要注意午後有局部大雨。
林秉煜指出，今天降雨相對之前較零星，白天嘉義以南地區局部有較大雨勢，今晚到明晨桃園、新竹以北及宜蘭降雨機率高；明天及周五受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸及北部地區有大雨，午後中南部地區和各山區有局部大雨；周六到下周二都受低壓帶影響，西半部天氣不穩定，其他地區午後雷雨，下周一到下周二中南部天氣不穩定，其他地區午後雷雨。
林秉煜表示，這個季節受到季風低壓影響很容易生成颱風，台灣南邊到菲律賓東方海面已有范斯高颱風，目前呂宋島西北側也有個低氣壓發展中，范斯高向東延伸仍是季風低壓所在位置，未來南海以東到東經150度都有熱帶系統發展可能，有利颱風發展。
此外，林秉煜指出，今天至下周日天文大潮影響，西南部及東北部沿海都要留意積淹水情形。
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