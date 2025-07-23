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醫療衛生外交諮詢小組 林佳龍：深化台灣國際健康合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍22日與行政院秘書長龔明鑫、衛生福利部長邱泰源，在台北賓館召開「醫療衛生外交諮詢小組」首次會議。林佳龍表示，此次會議邀集我國醫療產業界、公協會代表與會，盼透過平台交流與集思廣益，共同研議推動台灣醫療外交的整體策略。期盼透過諮詢小組的運作，協助台灣優質的醫療服務走向國際，同時拓展台灣的外交空間。

林佳龍也在會中分享近期兩次友邦訪問的經驗。他提到，今年初擔任總統特使率團訪問帛琉期間，代表團成員不幸遭遇車禍，幸賴隨行的新光醫院院長侯勝茂及台帛醫療團隊專業協助，順利完成後續醫療照護，深刻體現醫療專業在第一線外交工作中的重要角色。此外，上週訪問南美洲友邦巴拉圭期間，林佳龍也親自見證台灣協助推動的醫療資訊系統（HIS）在當地的實質成果，透過 HIS 有效縮短病患候診時間、提升政府公共衛生政策執行效率。

林佳龍表示，這些具體成效不僅是台灣醫療實力的最佳展現，也顯示台灣與友邦在智慧醫療與國際合作的巨大潛力。林佳龍說，台灣有世界級的醫療服務品質及全球領先的資通訊技術實力，這些優勢讓發展智慧醫療產業具備堅實基礎，並逐步成為外交工作的戰略資產，因此他將「智慧醫療與健康產業」列為外交部「榮邦計畫」的八大旗艦項目之一，作為未來推動醫療外交的重要方向。

林佳龍提到，台灣的醫療外交應從傳統「援助」或「協助」的概念升級為「共創、共構」的模式。他表示，未來不只是「給魚」或「教釣魚」，而是「與友邦一起養魚」，建立互惠共贏的合作夥伴關係。林佳龍也強調，此即「以醫帶產」的核心精神，不僅在友邦派遣醫療團、建設醫院、提升人民健康福祉，更進一步協助建立完整醫療生態系，讓台灣的醫療科技與智慧系統在國際舞台展現成果，也讓友邦成為台灣展示台灣醫療與科技實力的重要窗口。

林佳龍說，今年2月外交部與衛福部共同召開雙部長會議並成立「醫療衛生外交諮詢小組」，此平台讓政府得以和醫界、產業界與公協會共同合作，整合資源、交流資訊、研擬政策，讓台灣的醫療外交更具戰略性與前瞻性。未來外交部將持續深化與友邦在智慧醫療領域的合作，透過「以醫帶產」讓台灣能在國際發揮更大影響力、展現良善力量以及對全球健康所能做出的貢獻。

平台 林佳龍 巴拉圭

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