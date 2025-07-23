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老翁及年輕女子走路會喘…肺動脈發現大量血栓 醫師：別輕忽沈默殺手

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅表示，肺動脈栓塞被稱為「沉默殺手」，民眾一定要注意相關症狀。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅表示，肺動脈栓塞被稱為「沉默殺手」，民眾一定要注意相關症狀。圖／大千綜合醫院提供

76歲黃姓老翁因長期氣喘或走路很喘就醫，檢查發現老翁雙側的肺動脈有大量血栓，必須立刻接受治療；另一名32歲劉姓女子因躺在床上會喘，且呼吸變得困難到急診就醫，同樣在肺動脈發現血栓，導致肺栓塞；苗栗市大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅提醒，肺動脈栓塞是一種威脅生命的急性疾病，造成的影響從咳嗽、呼吸喘到猝死都有可能，不能輕忽。

李俊毅指出，肺動脈栓塞是血栓阻塞肺動脈或其分支，造成肺循環血流受阻，進而導致呼吸及循環功能障礙。依阻塞的位置、血塊大小、血流受阻範圍，會發生不同的症狀，包括突發性呼吸困難、胸痛、咳嗽、咳血、心悸、昏厥、低血壓、休克、下肢疼痛腫脹等。輕症或無症狀病人多數很難及時發現，嚴重型的病人可能快速發展為休克、甚至死亡，因此肺動脈栓塞又被稱為「沉默的殺手」，即使在健康者身上也可能會突然發生。

他表示，肺動脈栓塞多數是因下肢深部靜脈血栓脫落，順著血流通過右邊的心臟，再進入肺循環而形成。常見的危險因子包括長時間不動(如長途飛行、住院臥床)、手術(尤其是骨科、腫瘤外科、婦產科手術)、惡性腫瘤、肥胖、抽菸、口服避孕藥或荷爾蒙治療、有靜脈栓塞病史、懷孕及產後、高齡、遺傳性血栓傾向等。

治療方式可分為抗凝血藥物治療、血栓溶解藥物治療、外科治療。此次案例中的76歲病患，因屬於慢性血栓，無法以藥物治療，所以自費採用微創智慧血栓清除系統，以抽吸方式直接移除陳舊已久的血塊，病人治療前血氧已降到80%，遠低於正常人的95％至100%，當雙側血栓移除完成時，病人血氧立即恢復正常，走路距離長也不會覺得喘。

32歲女性病患因小腿骨折，手術後因行動不便，長時間躺臥在沙發上，先是手術的小腿發生腫痛，然後開始出現呼吸喘的症狀。由於血栓形成的時間小於2周，加上骨科手術部位穩定，因此先放置下腔靜脈濾網，避免下肢靜脈血栓再跑到肺部，她接著自費接受超音波震盪溶栓導管，搭配血栓溶解藥物治療，2天後移除導管，透過肺動脈造影檢查，確認血栓已完全溶解，肺部血流流動正常，並於隔天出院。

李俊毅提醒，多數的肺動脈栓塞是可預防的，例如手術前及住院期間可與醫師討論是否需要使用抗凝藥物預防靜脈血栓、手術後應早點下床活動避免長期臥床、穿著壓力襪或使用間歇性氣壓裝置促進下肢血流回流、調整生活習慣、戒菸、控制體重及慢性疾病等，都能幫助患者遠離肺動脈栓塞的威脅。

76歲老翁雙側肺動脈都有大量血栓（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
76歲老翁雙側肺動脈都有大量血栓（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅表示肺動脈栓塞依狀況不同，有不同的治療方式將血栓清除。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院心臟外科主任李俊毅表示肺動脈栓塞依狀況不同，有不同的治療方式將血栓清除。圖／大千綜合醫院提供
32歲女子因長期躺臥，導致肺栓塞(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
32歲女子因長期躺臥，導致肺栓塞(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供

血栓 手術 李俊毅

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