觀光飯店中秋大戰提前開打 月餅今年還漲價嗎？定價策略一次看

近年受通膨影響，觀光飯店推出的中秋月餅禮盒幾乎年年調漲，不過今年在關稅挑戰與景氣變數干擾下，市場憂心影響企業送禮預算，因此價格策略轉向更為集中，包括寒舍飯店集團、凱撒集團皆調降高價禮盒價位帶，但同時調漲禮盒的地板價，以因應持續上漲的成本，和維持基本利潤空間。也有飯店業者坦言，為維持企業訂單與整體銷售動能，今年不敢輕易調漲價格，包括晶華、君悅、漢來、國賓、六福等業者在價格策略上皆選擇按兵不動。

今年觀光飯店在中秋月餅禮盒的定價策略上，呈現出「高價位調降、低價位調漲」的雙向調整，寒舍去年月餅禮盒起跳價格為1,000元，今年推出更豐富精緻的產品組合，月餅禮盒地板價來到1,280元，調幅28%，但高價月餅禮盒組合則從1,700元降至1,680元，不再持續創高。凱撒飯店集團去年小盒月餅售價800元，今年調漲至880元，漲幅10%，大盒月餅由去年的1,580元降至1,280元，降幅19%，同時銷售目標從去年的15,500盒調降至11,800盒。反映業者在成本壓力與企業預算收斂之間所做的市場取捨。

不過，與多數飯店選擇價格持平，或「價格帶內縮」的策略不同，也有業者選擇逆勢推高高價產品，看好金字塔頂端買氣不受影響，雲品今年調高月餅禮盒天花板價格，推出圓月藏香月餅禮盒，每盒售價3,980元，較去年最高價的禮盒調漲21%，原因為品項以及包裝材質不同，每盒的盒身皆選用純手工刺繡錦緞布藝，展現高端禮盒的收藏價值與實用性。雲品也同步調漲平價款禮盒，每盒售價980元，調漲11%。

企業送禮需求回溫 漢來、寒舍調高今年銷售目標

在銷售目標方面，一向是觀光飯店月餅銷售冠軍的漢來美食，瞄準中秋企業送禮市場，預計將銷售62,000盒中秋月餅禮盒，要比去年增加1,000盒，創造逾6,000萬元營收。漢來美食表示，去年企業客戶占整體銷售比重即超過八成，且年年在中秋節前一個月即全數售罄，今年有信心達成銷售目標，展現品牌在節慶禮盒市場中的高度競爭力與成長動能。

寒舍也調高今年月餅銷售目標，共計推出四款中秋禮盒，比去年多一款，銷售盒數目標30,500盒，比去年約增13%，銷售金額目標3,581萬元，要比去年增三成。寒舍表示，觀察今年中秋送禮市場的需求仍然相當高，通常企業的採購詢問較一般消費者更為提早，今年在開放預購前，已陸續接獲許多企業與熟客的詢問，相當看好今年的業績表現。

晶華今年中秋禮盒業績目標為5.5萬盒、貢獻6000萬營收，與去年持平。晶華表示，今年月餅市場持續展現穩健成長的態勢，企業客戶詢問度熱烈，預售啟動不到一週，整體預售金額已突破百萬元，檔期目標可望順利達陣。

國賓今年共推出二款月餅禮盒，合計銷售目標31,800盒，預估貢獻業績3,530萬元。國賓表示，送禮市場競爭激烈，除了持續穩固既有客戶關係，並主動拜訪百大企業爭取新訂單，透過客製化提案與品牌故事包裝，強化企業送禮的專業形象與差異化優勢。

六福今年中秋禮盒檔期業績目標達6,000組，總銷售金額約800萬，與去年持平。六福表示，除月餅禮盒款式外，今年另規劃中秋花禮等非月餅贈禮以及針對企業、通路百貨提供鳳梨酥、綠豆糕、蝴蝶酥混搭客製組盒款方式，以多元選擇刺激銷售。 晶華今年推出寶島鮮果桃山月餅禮盒，以水果內餡結合特色果乾而成。每組1,680元。台北晶華/提供 漢來一向是觀光飯店月餅銷售冠軍，今年推出的漢來情月典藏禮盒(大盒6入) 售價1,880元。漢來美食/提供

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