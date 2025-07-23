蛋價因大罷免緩漲？ 陳駿季：價格由市場機制決定

颱風丹娜絲重創南台灣，農漁業損失慘重，有雞農質疑蛋價本週應上漲，但政府顧及大罷免而緩漲。農業部長陳駿季今天表示，農業部施政絕對沒有政治動機，蛋價是由市場機制決定，政府不可能、也做不到隨意讓物價停止上漲。

立法院經濟委員會上午審查農業保險法部分條文修正草案，陳駿季會前受訪做上述表示。

陳駿季說，蛋價上週連續漲兩次，兩次共漲新台幣6元，達到28.5元，批發價38元。這次颱風造成畜牧場、尤其是蛋雞場，損失約1、20萬隻，但不影響雞蛋生產量能，農業部會持續進行設施專案補助。

陳駿季表示，農業部在考量相關施政，絕對沒有任何政治的動機，農產品的交易價格，一定是由市場機制決定，蛋價是由市場機制決定，政府不可能、也做不到能夠隨意讓物價停止上漲。

此外，美國總統川普宣布，日本對等關稅將降到15%，其中日本對美國開放汽車、卡車、稻米等農產品進口。媒體詢問，台美雙方談判進度及是否可能開放美國農產品。

陳駿季說，現在目前談判小組正在跟美方持續談判，最後結果現在沒有辦法知道。農業部秉持包括糧食安全、產業永續、確保農民收益3個原則，跟美方對談，希望找到對雙方都有利的方式處理關稅議題。

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