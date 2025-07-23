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農業保險法修正通過 刪除第6年補助比率60%上限

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

為保障農民收益與分散經營風險，農業部自2021年施行「農業保險法」，但近來氣候變遷劇烈及各式自然因素，導致農業經營容易受天然災害影響收益。朝野立委共提修正「農業保險法」，對於農業保險補助比率應考量農業發展之需要定期檢討和調整，本次審查最後依朝野所提修正動議通過，即刪除第6年補助比率60%上限，修正為主管機關應考量農業發展之需要定期檢討、調整。

近來氣候變遷劇烈及各式自然因素，導致農業經營容易受天然災害影響收益，導致農民收益極度不穩定。立委表示，為有效分擔農民農業經驗的風險，保障農民所得，政府提出農業保險制度，但本法對於投保農業保險的保險費補助的規定過於僵化，無法趕上農業經營各種風險變化，也無法製造誘因吸引農民投保。據統計，截至今年4月底止，農保覆蓋率為53.7%。

立法院經濟委員會今天審查立委謝衣鳯、立委邱若華、台灣民眾黨團針對「農業保險法」第2條及第10條條文修正草案。前開3版本均刪除前項第6年起的60%保費補助比率上限，修正為主管機關應考量農業發展之需要定期檢討、調整。

根據現行規定，該法施行後5年內的保費補助以75%為上限，第6年起則以60%為上限，但屬強制投保者不在此限。

農業部長陳駿季表示，建議未來農業保險保費補助都以75%補助為上限，委員版本刪掉第6年後的補助上限，若沒有規範時，補助比率可能是0也可能是100%，可能會造成政策執行上的不確定性，但同意時空背景不同之下可定期檢討和調整補助比率。

不過後來朝野立委也共同提出修正動議，刪除施行第6年起的補助限制，增訂要求主管機關針對前項補助比率，應考量農業發展所需定期檢討與調整。本次審查最後依朝野所提修正動議通過。

農業部長陳駿季。記者李柏澔／攝影
農業部長陳駿季。記者李柏澔／攝影

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