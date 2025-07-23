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身陷颱風窩！今明恐有三颱生成 賈新興點名兩個台灣要注意

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明後兩天台灣受颱風外圍環流影響，明天桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區及台南以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。聯合報系資料照
明後兩天台灣受颱風外圍環流影響，明天桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區及台南以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。聯合報系資料照

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，18日起菲律賓和南海一帶都是低壓環境，是季風槽，俗稱颱風窩。賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今起2、3天有3個颱風可能生成，其中兩個颱風台灣需要注意。

賈新興指出，上午TD10生成颱風范斯高會往琉球方向移動，此颱風處於一個季風環流低壓帶中，主要降雨結構位於東北側，明後兩天台灣受颱風外圍環流影響，其中明天桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區及台南以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。周五彰化以北有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

此外，賈新興指出，熱帶擾動98Ｗ預估於24日至25日有發展為颱風的機率，會往東北跑，但離台灣比較遠，沒有影響。但99Ｗ位於菲律賓呂宋島東北方，預估於今明兩天有發展為颱風的趨勢，研判仍以影響呂宋島的機率較高，先往南移動，影響呂宋島之後會減弱，但離呂宋島很近，風雨會很明顯。 超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興指出，26日新竹至台南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。27日新竹以北及宜花東有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。 

賈新興說，28日至8月1日，受低壓帶偏強西南風影響，於深夜至隔天清晨，西半部易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨，其中苗栗以南易有局部較大雨勢發生的機率 。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興指出，今明恐有三颱生成。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
賈新興指出，今明恐有三颱生成。擷取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

颱風 賈新興

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