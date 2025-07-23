北榮電子病歷應用系統通過美方認證 北部首家公立醫學中心獲頒證書

台北榮總於今年7月11日正式通過美國醫療資訊與管理系統協會（HIMSS）的「電子病歷應用成熟度模型EMRAM）」第六級認證，象徵在電子病歷系統的功能完整性、臨床決策支援能力及資訊安全等多項關鍵指標，已達到全球先進水準，展現在智慧醫療領域的深厚實力與實踐成果。

台北榮總副院長李偉強代表出席7月18日於馬來西亞舉行的「HIMSS亞太區年會」，除公開接受頒授通過證書，並與來自世界各地的醫療IT專家與領導者交流智慧醫療發展經驗，推動全球合作與台灣醫療科技接軌，強化北榮國際能見度與影響力，為我國智慧醫療注入嶄新動能。

由HIMSS制定的「電子病歷應用成熟度模型（EMRAM）」用以評估醫療機構電子病歷系統的成熟度，共分為0至7個等級。第六級認證標準極為嚴格，不僅要求醫院具備完整電子病歷系統及系統備援機制，並需落實臨床流程的閉環管理，且能有效整合資訊以支援臨床決策、強化病人安全、落實資安控管，藉由資訊科技全面優化醫療品質與作業效率。

北榮長期致力於智慧醫療建設，透過整合跨部門資訊平台及應用大數據與人工智慧技術，持續提升醫療品質。本次獲頒電子病歷應用成熟度模型(EMRAM)六級認證，不僅肯定在醫療資訊化與臨床服務整合上卓越表現，更突顯在智慧醫療領域的領導地位。

展望未來，北榮將以此認證為基礎，朝向EMRAM第七級認證邁進，深化智慧醫療布局，推動以病人為中心的高品質醫療服務。同時，也將積極與國際夥伴攜手合作，為臺灣醫療健康產業注入更多創新動力，打造智慧醫療的新典範。

商品推薦