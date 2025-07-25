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不是咖啡、紅茶！日精神科醫師公開大腦「抗疲勞」黃金組合
根據日媒「President Online」報導，長時間工作容易導致身心疲憊，許多人即使有充足睡眠，仍覺得腦袋遲鈍、效率低落。對此，精神科醫師保坂隆提出一個簡單又實用的建議，這套方法不僅能迅速補充能量，更有助延緩大腦老化，堪稱上班族的日常抗疲勞祕訣。
保坂醫師指出，工作壓力大、長時間專注思考，容易導致腦部過度使用，產生注意力渙散、情緒低落等現象。此時可透過「口袋小點心」補充葡萄糖與能量，例如巧克力等含糖與脂肪的零食，不僅能穩定血糖，也能拉長大腦活躍時間。他強調，與其硬撐，不如利用短時間的休息，配合深呼吸或伸展動作，提升整體的休息品質。
除了補充甜食，保坂醫師也鼓勵透過「咀嚼」啟動大腦。像是嚼口香糖這類規律性運動，不僅促進血液循環，還能刺激「血清素」與「唾液腺素」的分泌，前者讓人情緒穩定，後者則能延緩腦部老化。他指出，這類本能性的節奏運動能從大腦深層產生影響，幫助人恢復清醒與活力。
至於飲品選擇，保坂醫師力推「綠茶」作為工作時的日常良伴。綠茶富含茶多酚「兒茶素」，具強力抗氧化功能，能對抗會傷害細胞與加速老化的「活性氧」，同時還保有高含量的維他命C與單寧。與紅茶或中國茶相比，綠茶未經發酵，因此保留更多營養成分。他建議，可在餐後、工作時補充幾口綠茶，不僅能提神醒腦，也有助提高免疫力與維持腦部健康。
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